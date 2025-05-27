Справжнє морозиво власноруч: як приготувати

Справжнє морозиво.

Як у вишуканому закладі - власноруч.

І ось у теплий сезон можна готувати здорові та вишукані літні ласощі.

Бананово-полуничний сорбет:

2 невеликі банани

200 г полуниці

лимонний сік

мед - приблизно 40–50 г

М’якоть банана нарізаю тоненько, полуницю зачищаю, усе викладаю шарами, поливаю медом і лимонним соком, трішки "притискаю", щоб суміш була щільно у стакані.

Заморожую приблизно 12 годин при -19°C і пропускаю через морозивницю Ninja (режим "сорбет").

Ванільний пломбір:

180 г молока

180 г вершків 30–35%

4 жовтки

70 г цукру

10 г ванільного цукру

Змішую молоко з вершками, додаю цукор, ванільний цукор або ваніль, жовтки. Ставлю на вогонь у сотейник із товстим дном і, інтенсивно помішуючи, доводжу до 82–84°C. Одразу знімаю - краще навіть у воду з льодом, щоб зупинити нагрівання.

Для шоколадного пломбіру в цю ж суміш додаю 25 г якісного какао і готую так само.

Заморожую на 12–24 години при -18°C і пропускаю через морозивницю (режим "пломбір").

До вже готового морозива смачно додати тертий шоколад або горіхи. А рецепти можуть бути й без заварювання - в режимі "легке морозиво". І, звісно, можна приготувати улюблену солону карамель чи навіть морозиво з блакитним сиром!

А які смаки морозива любите ви?