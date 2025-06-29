Що варто посадити в липні, щоб зібрати щедрий урожай восени: поради дачникам

Середина літа – вдалий період для висаджування швидкорослих овочів, зелені та ароматичних трав, які встигнуть дати врожай до осені. Посівний календар стане у пригоді українським городникам, щоб найефективніше використати липень, враховуючи погодні умови та тип ґрунту на ділянці.

Які культури висівати в липні: добірка рослин

За порадами професійної садівниці Кім з Homestead Acres, у липні 2025 року актуальними для посіву є такі культури:

Салат (листовий) – вибирайте холодостійкі сорти, сійте в затінених місцях або під агроволокном, забезпечте регулярний полив.

Редис – швидко достигає (всього за 3–5 тижнів), зручно вирощувати навіть у контейнерах у посушливу погоду.

Буряк – висівають до кінця місяця для осіннього збору коренеплодів.

Репа, зелена цибуля – добре ростуть у прохолоді, краще розвиваються в напівтіні.

Зелень (рукола, шпинат, кріп) – полюбляють тінь і вологу, їх краще сіяти на початку місяця.

Квасоля, горох (ранні сорти) – підходять для вирощування в липні, добре ростуть у теплі та підходять для контейнерного методу.

Огірки, кабачки, патисони – сіють на початку місяця, потребують тепла і постійного поливу.

Соняшник (декоративний) – швидкоростучий, любить спеку, висівають прямо у відкритий ґрунт.

Базилік, орегано, чебрець, шавлія – теплолюбні прянощі, добре почуваються в контейнерах за умови сонця й сухого клімату.

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Що висаджувати у дощову або спекотну погоду

За рекомендацією Ideal Home, у вологу погоду найкраще сіяти такі культури:

салат, редис, шпинат, руколу – вони швидко проростають і добре ростуть за високої вологості.

У спекотні сухі дні краще обрати:

огірки, кабачки, пряні трави – потребують частого поливу та мульчування.

На початку місяця, коли ще стоїть спека, рекомендується висівати:

квасолю, горох – ці культури добре переносять тепло й дають урожай до осіннього похолодання.

У другій половині липня, ближче до прохолоди, сіють:

буряк, ріпу, ріпчасту цибулю — вони адаптовані до зниження температури та підходять для осіннього збору.

Кліматичні зони та строки посіву

Попри різноманітність садівничих зон в Україні, у липні погодні умови загалом наближені до помірного клімату. Упродовж цього місяця можна безперешкодно висаджувати такі культури, як томати, огірки, кабачки, буряк, редис та салат. Однак важливо враховувати регіональні особливості: ближче до осені в північній частині країни варто надавати перевагу холодостійким рослинам — наприклад, капусті чи репі, а в південних областях краще сіяти пряні трави та спеції.

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