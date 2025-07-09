Вони коштують кожної копійки: топ найбільш надійних вживаних автомобілів

Згідно з даними Consumer Reports, до найнадійніших автомобілів із пробігом стабільно входять марки Lexus, Toyota та Mazda. Деякі моделі цих брендів зберігають високу якість навіть після того, як пройшли понад 160 тисяч кілометрів, залишаючись вигідною інвестицією.

Як повідомляє Slash Gear, Mazda посіла третє місце серед 26 автомобільних марок у рейтингу вживаних авто за версією Consumer Reports. Хоча не всі моделі бренду однаково надійні, Mazda3 та CX-5 визнані вдалими прикладами. За оцінкою RepairPal, бренд отримав 4 з 5 балів за надійність і п’яте місце серед 32 марок. У 2022 році JD Power розмістив Mazda на другій сходинці з результатом 185 проблем на 100 авто — це кращий показник, ніж у багатьох конкурентів.

Toyota, яка посіла друге місце в тому ж рейтингу, продовжує демонструвати стабільну надійність. Чи йдеться про Tacoma, Prius, Sienna чи Camry — ці моделі підтверджують репутацію бренду. RepairPal також оцінює Toyota на 4 бали, а JD Power зафіксував лише 147 несправностей на 100 автомобілів, що значно нижче середнього рівня.

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Найвищі позиції за надійністю, за даними Consumer Reports, утримує Lexus. Цей преміум-бренд вважається найнадійнішим серед авто віком від 5 до 10 років. Багато моделей, випущених із 2015 року, залишаються актуальними на вторинному ринку. RepairPal надає Lexus 4 бали, а JD Power відзначає найнижчий показник — лише 135 несправностей на 100 машин. Незважаючи на вищу вартість уживаних моделей Lexus, їхня довговічність виправдовує інвестиції.

На українському ринку попит на вживані авто також зростає. За інформацією Укравтопрому, в червні в Україну ввезли майже 20 тисяч легковиків з пробігом — на 7% більше, ніж за той самий період минулого року. Найбільше користуються попитом такі моделі, як Volkswagen Golf, Renault Megane, Skoda Octavia та Tesla Model Y. Середній вік таких автомобілів, які пройшли реєстрацію минулого місяця, становить 8,8 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про моделі машин, які рідко ламаються.

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