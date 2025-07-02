Служитимуть вічно: які моделі машин рідко ламаються

Українці досить часто обирають вживані автомобілі, адже це дозволяє заощадити та задовольнити потребу в транспорті. Однак серед такого автопарку важливо знайти надійне авто, яке не створюватиме проблем у повсякденному користуванні.

Про найнадійніші моделі розповів директор київського автосалону CarCity, автомобільний експерт Костянтин Литвинов. За словами фахівця, серед вживаних машин найкраще себе зарекомендували моделі японських марок — зокрема, Toyota та Honda. Також варто звернути увагу на корейські авто Kia, які належать до групи Hyundai Motor, та на деякі німецькі автомобілі, зокрема Volkswagen.

Серед "японців" Литвинов радить обирати Toyota Camry — це один із найнадійніших седанів бренду. Зокрема, гібридні версії 2020–2023 років випуску коштують приблизно від 20 до 27 тисяч доларів. Утім, ця модель не без недоліків: у неї посередній рівень шумоізоляції, а матеріали в салоні швидко зношуються. Проте Camry відзначається простотою в експлуатації та стабільністю.

Інший достойний варіант — Honda CR-V з 2,4-літровим двигуном і класичною автоматичною коробкою. Цей кросовер має надійний мотор і добре себе показує навіть при великому пробігу. Його ціна зазвичай коливається від 12 до 15 тисяч доларів. Машина підходить як для міських поїздок, так і для подорожей. Однак слід пам’ятати, що японські авто загалом погано захищені від корозії.

Серед корейських авто експерт виділяє Kia Cerato. В міському циклі вона витрачає від 7 до 9 літрів пального на 100 км, що є досить помірним показником для цієї категорії. Її ціна — від 7 до 12 тисяч доларів. Проте фахівець застерігає від версій із системою GDI — ці двигуни часто створюють проблеми. Крім того, Cerato, як і багато інших моделей Kia, схильна до корозії — особливо в районі днища, арок та порогів.

Ще один непоганий варіант — Hyundai Accent з бензиновим двигуном 1.6 або встановленим ГБО. Така автівка коштує близько 8–10 тисяч доларів, проста у догляді, але має слабку шумоізоляцію і, як зазначено вище, проблеми з корозією.

Для тих, хто хоче німецьку якість, підійде Volkswagen Passat з дволітровим дизельним двигуном. Такі авто краще зібрані, мають кращу антикорозійну обробку, однак їх обслуговування буде дорожчим. Орієнтовна вартість — 12–16 тисяч доларів за модель з пробігом близько 10 років.

При виборі вживаного авто, Литвинов радить не лише дивитися на пробіг, а й враховувати, як саме машина експлуатувалася та обслуговувалася. Бувають ситуації, коли авто з пробігом 70 тисяч кілометрів має гірший стан, ніж те, що пройшло 200 тисяч, але регулярно обслуговувалося і було в надійних руках.

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Особливу увагу слід звертати на своєчасну заміну оливи. Якщо власник оновлював її кожні 5–7 тисяч км, а не 15 тисяч, як іноді радять виробники, двигун, швидше за все, буде у кращому стані. Олива, яка відпрацювала понад 7–9 тисяч км, вже втрачає свої властивості.

Якщо авто має пробіг понад 300 тисяч, варто бути особливо обережним. Експерт радить обов’язково проводити діагностику за допомогою ендоскопа — це дозволяє перевірити внутрішній стан двигуна. Також необхідно оглянути паливну систему, форсунки, турбіну та підвіску.

Інколи великого пробігу не варто боятися. Наприклад, Toyota Land Cruiser 100 може добре служити навіть після значного кілометражу — за умови належного догляду. Також витривалістю відзначаються великі американські моделі початку 2000-х, зокрема Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade, Ford F-150/250/350. Їхні потужні двигуни створені для тривалої експлуатації.

Водночас експерт не радить купувати невеликі французькі авто з бензиновим двигуном та роботизованою коробкою передач, особливо якщо пробіг перевищує 300 тисяч км. У таких моделях трансмісія часто виходить з ладу.

Підсумовуючи, Литвинов наголошує: обираючи вживане авто, головне — оцінити не лише пробіг і бренд, а передусім технічний стан конкретної машини.

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