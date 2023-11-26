Кулінари розкрили хирість, завдяки якій мариноване сало буде м'яким та ароматним
Мариноване сало – дуже смачна та ситна закуска. Щоб все вдалося, вам потрібно обрати якісне та свіже сало.
Обов'язково – хороший настрій, бо їжа приготовлена з любов'ю найсмачніша! Про це пише Pixel.
Читайте також: Як варити квасолю, щоб вона вийшла м'якою та ніжною
Інгредієнти:
- свиняча підчеревина або сало – 1,5-2 кг;
- кухонна сіль – 200 грамів;
- цукор пісок – 100 грамів;
- лавровий лист;
- чорний перець горошком;
- часник;
- питна вода – 1 л.
Спосіб приготування:
1. Додайте у воду 2-3 лаврових листи, декілька горошин перцю, змішайте з цукром і сіллю, добре прокип’ятіть і охолодіть маринад.
2. Шматок підчеревини або сала нашпигуйте нарізаними навпіл зубчиками часнику.
3. Покладіть у миску та додайте охолоджений маринад.
4. Залиште сало на 10-12 годин при кімнатній температурі, щоб воно добре просочилося.
5. Після цього поставте в холодильник і дайте страві промаринуватися ще протягом 24-36 годин.
6. Перекладіть мариноване сало на паперову серветку і наріжте тонкими смужками.
Смачного!
Раніше ми розповідали, як приготувати мармелад з гарбуза. Цей корисний десерт варто споживати у помірних кількостях.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!