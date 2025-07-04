Не потребують особливого догляду та ростимуть у будь-яких умовах: які рослини висадити у саду та на городі

Мати зелений, квітучий сад без складного догляду — цілком реально, якщо правильно підібрати рослини. Деякі декоративні культури легко адаптуються до спеки, холоду, нестачі води чи затінення, а тому є справжнім порятунком для зайнятих або недосвідчених садівників.

Вони невибагливі до ґрунтів, витривалі й зберігають свою привабливість протягом усього сезону. Про це пише Новини.LIVE.

Однією з таких надійних рослин є дерен — декоративний кущ, що добре почувається навіть без попередньої підготовки ґрунту. Він не боїться ні посухи, ні морозів, добре росте в тіні та практично не піддається хворобам. У міжсезоння дерен виглядає особливо ефектно: восени його листя набуває бордового відтінку, а взимку милують око яскраві гілки.

Ще одним вдалим вибором для саду є верба — швидкоростуче дерево, яке чудово розвивається у вологих місцях, біля водойм або у низинах. Вона не боїться тимчасової посухи, охоче росте навіть у напівтіні. Декоративні сорти верби часто використовують у ландшафтному дизайні як елемент, що створює затінок і гармоніює з навколишнім простором.

Для тих, хто хоче оформити живопліт або бордюр, підійде кизильник. Його щільна крона добре піддається обрізці, а сам кущ не боїться ані морозу, ані спеки. Він невибагливий до ґрунтів, стійкий до шкідників і зберігає декоративність незалежно від сезону: восени тішить яскравим листям, а взимку — червоними ягодами.

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Ще одна безпрограшна культура — спірея. Цей чагарник рясно цвіте й прикрашає сад з весни до літа. Існують різні сорти, що зацвітають у різні пори року, тож їх можна поєднувати для постійної декоративності. Спірея добре переносить обрізку, не вибаглива до типу ґрунту, не боїться холодів і приваблює у сад корисних комах.

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