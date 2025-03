Тримають у напрузі: топ найцікавіших детективних серіалів

Детективні серіали завжди захоплюють своєю напруженістю і непередбачуваними поворотами сюжету. Якщо вам подобаються історії, які тримають у напрузі та змушують до останнього гадати, хто або що стоїть за злочином, ця добірка серіалів саме для вас!

РБК-Україна пропонує топ захоплюючих детективних серіалів, які зачіпають з перших хвилин і не відпускають до самого кінця.

"На поверхні" (Surface) Софі, головна героїня, веде ідеальне життя в розкішному будинку в Сан-Франциско. Однак все змінюється після травми голови, яку вона отримала під час спроби самогубства, внаслідок чого жінка втратила пам'ять. Намагаючись відновити своє минуле, Софі починає сумніватися в тому, що її життя справді таке безхмарне, як здається на перший погляд.

"Бортпровідниця" (The Flight Attendant) Кассандра Боуден — бортпровідниця, чия буремна ніч з одним із пасажирів рейсу до Бангкока закінчується для неї страшним відкриттям: вона прокидається в готельному номері з мертвим чоловіком поруч. Не пам'ятаючи, що сталося, вона втікає, але вже в Нью-Йорку на неї чекають агенти ФБР, готові розпитати про нічні події.

"Високий потенціал" (High Potential) Морган — мати-одиначка і прибиральниця в поліції Лос-Анджелеса, яка володіє надзвичайно високим IQ. Вона здатна помічати найменші деталі, що допомагає їй розгадувати найскладніші злочини. Незабаром Морган стає консультанткою слідчих, доводячи, що для геніальності не обов'язково мати офіційну посаду.

"Жінка в домі навпроти дівчини у вікні" (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window) Анна після втрати доньки та розлучення проводить вечори за келихом вина, спостерігаючи за навколишнім світом через вікно. Але її монотонне життя змінюється, коли вона помічає нового сусіда. Все йде добре до того моменту, поки Анна не стає свідком страшного вбивства у будинку навпроти і не вирішує провести власне розслідування.

Ці серіали гарантують захоплення і інтригу на кожному кроці, тримаючи в напрузі до самого кінця.

