В рази підвищить урожайність: які фруктові дерева треба обов’язково обрізати ще влітку

Обрізка пошкоджених, хворих чи зайвих пагонів влітку допомагає дереву сконцентрувати енергію на здорових гілках та плодах. Завдяки цьому сонячне світло проникає глибше в крону, покращується повітрообмін, що значно знижує ймовірність виникнення грибкових інфекцій.

Ще однією перевагою є менший стрес для дерева, оскільки влітку його пошкодження заживають швидше завдяки активному руху соку. Така обрізка не завдасть шкоди рослині, а, навпаки, сприятиме її кращій підготовці до зимового періоду. Про це пише UAportal з посиланням на NV.

Які дерева слід обов'язково обрізати до осені

Літня обрізка добре переноситься зернятковими та кісточковими культурами, які завершили активний ріст.

Яблуня – прибирають вертикальні "вовчкові" пагони та слабкі гілки.

Груша – обрізається гілки, що ростуть всередину крони.

Слива – проріджують загущені частини, формуючи більш відкриту крону.

Алича – обрізка сприяє росту плодових гілок на наступний рік.

Персик – видаляють довгі пагони, які витягують живильні речовини.

Вишня і черешня – можна провести легку обрізку, якщо її не виконували після збору врожаю.

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Як правильно проводити обрізку дерев влітку

Літня обрізка крони – це не радикальна операція, а тонке коригування. Ось основні рекомендації:

Під час укорочення цьогорічного приросту залишайте мінімум п’ять листків на кожному пагоні.

Для стимулювання розгалуження залишайте 1–2 листочки на верхівці.

Можна прищипнути або обережно надломити верхівки, щоб змінити напрямок росту.

Видаляйте сухі, зламані та хворі гілки, оскільки вони виснажують дерево.

Проводьте обрізку вранці або ввечері в хмарну, але суху погоду.

Уникайте обрізання плодових дерев під час спеки або перед дощем.

Які інструменти знадобляться для обрізки дерев

Для обрізки дерев вам знадобляться:

Секатор для обробки молодих і середніх гілок.

Садові ножиці або ніж для тонких пагонів.

Пилка для великих та товстих гілок.

Садовий вар або антисептик для обробки великих зрізів.

Перед роботою обов’язково продезінфікуйте інструменти спиртом або слабким розчином марганцівки, щоб уникнути занесення інфекцій.

Що дає літня обрізка плодових дерев

Менше шкідників та захворювань восени.

Покращене плодоношення в наступному сезоні.

Краще провітрювання крони.

Рівномірне дозрівання плодів.

Формування гарної крони дерева.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які дерева категорично не можна обрізати восени.

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