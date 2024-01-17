Краще за мотиваційні відео: 5 фільмів, які варто подивитись при емоційному вигоранні

Багато з нас час від часу відчувають моральне виснаження і безнадію. Такі періоди можуть настати через різні випробування, такі як втрата роботи, розлучення чи хвороба.

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У такі моменти особливо важливо знаходити джерело підтримки та натхнення. Один із способів зробити це – це перегляд фільмів, які несуть у собі позитивний заряд та надихають на зміни. Ця підбірка фільмів з сайту kino.24tv.ua може допомогти вам подолати чорну смугу.

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1. "Таємне життя Уолтера Мітті"

Історія про Уолтера Мітті, чоловіка, що жив у рутині та не втілював свої мрії. Втративши роботу, він вирушає у подорож, що змінює його життя. Фільм вчить, що світ набагато більший, ніж може здатися.

2. "Недоторканні"

Історія багатого Філіпа, що стає інвалідом, і його дружбта з Дріссом, колишнім в'язнем. Два абсолютно різні світи знаходять спільну мову, стаючи справжніми друзями.

3. "Чоловік, на ім'я Уве"

Історія суворого Уве, який знаходить новий погляд на світ завдяки новим сусідам. Цей фільм навчає, що за маскою може приховуватися справжня людина.

4. "Де ти поділась, Бернадетт?"

Архітекторка Бернадетт відчуває втрату себе, та подорож в Антарктиду допомагає їй знайти новий шлях.

5. "Почни спочатку"

Історія Майї, яка у віці 40 років змінює своє життя, доводячи, що справжній талант важливіший за освіту.

Ці фільми не лише розважать, але і надихають нас не втрачати віру у себе, важливість дружби та здатність змінюватися.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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