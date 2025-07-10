Чим обробити томати, щоб не засохли: городники дали корисну пораду

Проблема пустоцвітів на томатах знайома багатьом городникам. Особливо часто вона виникає під час спеки — коли температура перевищує +30 градусів, пилок у квітках стає стерильним. У результаті бутони просто засихають і опадають, так і не давши зав'язі.

Втім, є простий спосіб цьому зарадити. Під час періоду цвітіння рослини можна обробити спеціальним живильним розчином, який стимулює утворення зав’язі. Про це пише ТСН.

Для приготування суміші спочатку розчиняють один грам борної кислоти у половині склянки теплої води. Потім цю рідину виливають у відро з десятьма літрами води й додають чайну ложку монокалій фосфату.

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Отриманим розчином томати обприскують уранці або ввечері, коли немає дощу й спеки. Через два тижні обробку повторюють. Такий підхід допомагає зменшити кількість пустоцвітів і забезпечити кращу зав’язь плодів. Як наслідок — значно підвищується врожайність.

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