Голівки будуть величезними: яке підживлення використовувати для капусти у липні

У липні капуста активно формує качани, тому саме в цей період вона особливо потребує додаткового живлення. Одним із найефективніших варіантів є дріжджове підживлення.

Завдяки дріжджам стимулюється ріст рослин і зміцнюється їхня структура. Для приготування такого підживлення достатньо розчинити 100 грамів пекарських дріжджів та пів літра будь-якого варення або кілька ложок цукру в 10 літрах води, після чого залишити суміш у теплому місці на кілька днів для бродіння. Про це пише zemliak.

Перед тим як поливати капусту, отриманий розчин необхідно розвести водою у пропорції один до десяти. Полив проводиться під корінь — приблизно літр на кожну рослину.

Ще одним ефективним варіантом є використання деревної золи. Вона містить необхідні для розвитку качанів елементи — калій, фосфор, кальцій і мікроелементи. Золу можна вносити як у сухому вигляді, просто розсипаючи її навколо рослин, так і у вигляді настою. Для приготування рідкого варіанту достатньо залити склянку золи літром окропу, настояти протягом п’яти днів, а потім розвести ще в дев’яти літрах води. Такий настій слід використовувати для поливу капусти.

Хорошим стимулятором росту також є так зване зелене добриво, яке готують на основі настою кропиви або інших рослин-сидератів. Його додають до відра води в кількості однієї літрової банки. Для посилення ефекту можна включити до складу ложку сульфату калію. Отриманим розчином капусту поливають під корінь — цієї кількості вистачить на близько десяти рослин.

Окрім органіки, у липні доцільно застосовувати й мінеральні добрива. Наприклад, суперфосфат, який сприяє розвитку міцного качана. Його розводять у воді (дві столові ложки на п’ять літрів) і використовують для поливу. Також корисним є калійне підживлення — калієва селітра або сульфат калію не тільки покращують структуру качанів, а й підвищують стійкість рослин до захворювань і погодних стресів. Для приготування розчину достатньо розмішати столову ложку препарату в 10 літрах води. Поливати потрібно по пів літра на кожну рослину.

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Якщо ж хочеться не витрачати час на приготування домашніх сумішей, варто скористатися готовими комплексними добривами, спеціально розробленими для капусти. Вони містять збалансовану кількість азоту, фосфору, калію та мікроелементів. Головне — дотримуватися дозування, вказаного на упаковці. Один із доступних варіантів — нітрофоска. Дві столові ложки цього добрива розчиняють у відрі води й поливають капусту під корінь.

А щоб уберегти рослини від шкідників, таких як білокрилка чи гусінь, можна вдатися до фізичного захисту. Наприклад, використати медичні шапочки, якими накривають качани. Такий спосіб є безпечним і дозволяє уникнути застосування хімії на грядці.

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