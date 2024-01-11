Чи дійсно коти ненавидять людей: що кажуть науковці

Власники котів, можливо, чули це стереотипне ствердження: коти не люблять нас так як собаки. Вони просто використовують нас для задоволення своїх потреб, і їм байдуже, живі ми чи помремо.

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Дослідження показують, що коти насправді можуть любити нас, але по-своєму. Вони не такі експресивні у своїх емоціях, як собаки, і вони потребують більшого рівня незалежності, пише Live Science.

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У дослідженні 2015 року нейробіологи виявили, що рівень гормону окситоцину, який пов’язують із любов’ю та прихильністю, підвищився як у котів, так і у собак після погладжування. Однак кількість окситоцину була набагато вищою у собак, ніж у котів.

У дослідженні 2021 року вчені опитали 3994 власників кішок і виявили, що близько половини мали тісні емоційні стосунки зі своїми котами. Ці стосунки були схожі на ті, які мають люди з іншими людьми, які вони люблять.

Дослідження також показало, що коти тяжіють до людей, які читають їхні тонкі поведінкові підказки, і дозволяють їм вибирати та контролювати, наскільки вони зацікавлені. Коти не люблять, коли на них привертають увагу, і вони стають ворожими або активно уникають людей, які змушують взаємодіяти.

Отже, чи люблять нас коти? Відповідь – так, але по-своєму. Вони не такі експресивні, як собаки, і вони потребують більшого рівня незалежності. Але якщо ви готові задовольнити їхні потреби, ви можете створити з ними тісні та люблячі стосунки.

Раніше фахівці назвали речі, які ненавидять коти, тож власникам пухнастих треба знати про це, аби не дратувати тварину.

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