Що таке поприга, пасуля та крупмлі: Що означають цікаві закарпатські діалектизми
Подорожуючи Україною, не складно помітити, що найменування різних предметів може відрізнятися в різних регіонах країни. Історично склалося так, що жителі певних областей використовують особливий словниковий запас у своєму усному мовленні. Зокрема, це стосується й Закарпаття.
Закарпатський діалект або говір – це настільки оригінальний, що може здатися чужоземною мовою для тих, хто вперше стикається з ним. Навіть якщо всі живуть в межах однієї країни, відвідуючи мальовничі села Закарпаття і слухаючи місцевих мешканців, ви, можливо, не зможете зрозуміти, про що саме йдеться у їхній розмові, пише УНІАН.
Читайте також: З якої літери правильно писати назви свят українською мовою
Проте цей діалект має свою унікальність та колорит, і закарпатські слова можуть стати для вас магнітом, який занурить вас у захоплюючу подорож, де слова мають різні відтінки і багатий історичний контекст.
Сьогодні ми розповімо про одне з цих цікавих закарпатських слів – "парадичка". Ця назва може здатися незвичною, але саме так на Закарпатті називають помідори. Якщо вам доведеться говорити про декілька помідорів, то вживайте форму "парадички".
Наприклад, в закарпатському говорі, "Файні парадички уросли на керті" означає "Гарні помідори виростали на городі" а "Йду лем в бовт за парадічками" перекладається, як "Піду в магазин за помідорами".
Походження слова "парадичка" може бути пов'язане з іншими мовами, оскільки в сусідніх країнах слова для помідорів виглядають подібно: в Угорщині – "paradicsom," в Словаччині – "paradajka", в Сербії – "парадајз", а в Словенії – "paradižnik".
Окрім слова "парадичка" в закарпатському діалекті існує багато інших цікавих слів для позначення овочів та предметів побуту. Ось декілька з них:
- "киндириця" - кукурудза,
- "поприга" - перець,
- "крупмлі" - картопля,
- "пасуля" - квасоля,
- "ритьков" - редиска,
- "горниць" - кастрюля,
- "леквар" - джем,
- "фінджя" - чашка,
- "фірганги" - штори,
- "будар" - туалет,
- "палачінтовка" - сковорода,
- "дараб" - шматок,
- "мачка" - кішка,
- "кавіль" - кава.
Нагадаємо, раніше Олександр Авраменко розповів, як правильно вживати прийменники "по" і "з" в українській мові.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!