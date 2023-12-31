Що найкраще допомагає від похмілля: чи можна зняти абстинентний синдром алкоголем

Якщо перебрати з алкоголем під час святкування Нового року, то 1 січня можна прокинутися з похміллям. Це стан, який виникає в результаті надмірного вживання алкоголю. Алкоголь, потрапляючи в організм, розщеплюється на токсичні речовини, які викликають низку неприємних симптомів.

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Найбільше страждають шлунок і печінка, які відповідають за перетравлення та виведення алкоголю. Шлунок може бути роздратований, що викликає нудоту, блювання та діарею. Печінка також працює на повну потужність, щоб переробити алкоголь, що може призвести до її пошкодження.

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Крім того, алкоголь може викликати запалення в організмі. Імунна система реагує на алкоголь як на чужорідний агент, що призводить до виділення хімічних речовин, які викликають головний біль, втому та інші симптоми.

Як уникнути похмілля

Єдиний спосіб повністю уникнути похмілля – це не вживати алкоголь. Але якщо похмілля вже настало, варто знати, як позбутися його та не зашкодити своєму здоров'ю.

Ліки проти похмілля

Фахівці радять "лікуватися" водою. "Велика склянка води може бути найпростішим рішенням від похмілля. Алкоголь зневоднює вас, збільшуючи кількість сечі, яку виробляють нирки. Ви також втрачаєте рідину під час потовиділення, блювоти або діареї після нічного перепою. А алкоголь є сечогінним засобом, що означає, що він змушує вас багато мочитися та втрачати багато рідини. Зневоднення викликає такі симптоми, як сухість у роті та головний біль", – зауважили експерти з webmd.

Зазначається, що питна вода також уповільнює швидкість, з якою організм поглинає алкоголь, і підтримує низький загальний рівень алкоголю в крові.

Також потрібно "вилежатися", аби похмілля швидше зникло.

Під час відпочинку пийте сік з корейської груші. Він допомагає знизити рівень алкоголю в крові та зменшує інтенсивність похмілля. Цей сік містить білок, який пригнічує запалення, яке може виникнути через надмірне вживання алкоголю.

Можете спробувати й женьшень. Цей корінь є особливістю китайської медицини протягом тисячоліть. Травники використовують напій із червоного женьшеню, він зменшує симптоми похмілля.

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Позбутися похмілля допоможе багата на вуглеводи їда.

"Алкоголь знижує рівень цукру в крові. Це може пояснити запаморочення та тремтіння, які виникають у деяких людей із похмілля. Вашому мозку для палива потрібні вуглеводи. З’їжте пару скибочок пшеничних тостів або кілька цільнозернових крекерів, щоб нормалізувати рівень цукру в крові. Ви також дасте собі заряд енергії", – пояснюють фахівці.

Чи можна похмелятися

Експерти зауважують, що вживання спиртних не допомагає позбутися ранкового похмілля. Це лише незначно полегшує симптоми на короткий проміжок часу. У результаті концентрація алкоголю в організмі зростає, а тривалість похмілля збільшується, тому похмелятися не рекомендується.

"Крім цього, звичка випивати порцію спиртного як засіб від ранкового похмілля може в довгостроковій перспективі завдати шкоди здоров'ю та призвести до цирозу печінки. Коли в організм, що перебуває в стані отруєння, надходить додатковий алкоголь, створюються передумови для розвитку алкоголізму", – додали експерти.

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