Як правильно пити на Новий рік, аби зранку не було похмілля: поради експертів

Вже незабаром Новий рік і більшість з нас зустріне його з келихом шампанського, чи інших популярних святкових напоїв. Якщо переборщити з алкоголем, є ризик прокинутися 1 січня з похміллям.

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Експерти поділилися з виданням The San Diego Union-Tribune, як уникнути похмілля та що робити, якщо це вже трапилося.

Зазначається, що є два основних правила, щоб уникнути похмілля, — це обмежити споживання алкоголю і "залишатися зволоженим".

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Перед тим, як випити алкоголь, фахівці радять не робити це на голодний шлунок. Також не треба забувати про закуски після кожної чарки чи кожного ковтка міцного напою.

Поміж вживанням алкогольних напоїв, потрібно пити достатньо рідини. Це також допоможе вам вживати менше алкоголю.

"Знайте свої межі та пийте лише помірковано. Заздалегідь вирішіть, скільки напоїв ви вип’єте — і дотримуйтеся цього. Не відчувайте тиску пити. Також уникайте вживання більше одного алкогольного напою протягом години. Припиніть пити повністю, коли досягнете межі", – радять фахівці.

Якщо похмілля все ж не вдалося уникнути, варто бути обережними з болезаспокійливими препаратами, оскільки ацетамінофен може спричинити пошкодження печінки в поєднанні з надмірним вживанням алкоголю.

Фахівці радять пити воду або фруктовий сік, щоб впоратися зі зневодненням, однак відмовтеся від кофеїну. Можете перекусити м’якими закусками, як-от тости чи крекери, щоб підвищити рівень цукру в крові та заспокоїти шлунок.

Також варто на 1 січня зварити бульйонний суп – для заміни втраченої солі та калію. Жирні бутерброди на сніданок також допоможуть, якщо ви будете здатні їх переварити.

Фахівці з onclinic пояснили, що робити, якщо у вас сильне похмілля.

Як швидко зняти похмілля та головний біль?

Для полегшення похмільного синдрому необхідно збільшити об'єм споживання чистої негазованої води, виспатися в прохолодному приміщенні та прогулятися на свіжому повітрі. З метою прискорення відновлення водного балансу можна з'їсти порцію курячого бульйону, кавун, виноград, банани, груші чи апельсини, випити томатний сік, неміцний солодкий чай або огірковий розсіл.

Які ліки допомагають від похмілля?

Універсальних медикаментів, здатних гарантовано усунути похмільний синдром, не існує. Деякі компоненти ліків проти похмілля (наприклад, нестероїдні протизапальні препарати) можуть частково полегшити симптоматику, яка виникає через кілька годин після припинення споживання алкоголю.

Що робити в разі сильного похмілля?

Щоб підібрати засоби, які допомагають прибрати прояви тяжких форм похмілля, бажано порадитися із сімейним лікарем. Основу терапії становить рясне пиття, що сприяє регідратації організму. За необхідності можна приймати антациди (нормалізують кислотність шлункового соку) та препарати від похмілля зі знеболювальним і спазмолітичним ефектами.

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Як позбутися похмілля в домашніх умовах?

Щоб позбутися похмілля в домашніх умовах, слід виключити розумові та фізичні навантаження, а також збільшити обсяг споживаної води. У разі занепаду сил необхідно дотримуватися постільного режиму. Одним із дієвих способів, що допомагають полегшити похмілля, є сон.

Яка їжа допомагає впоратися з похміллям?

Напої з електролітами (магнієм, калієм, натрієм);свіжі фрукти (наприклад, банани, груші, апельсини, виноград);продукти, що містять вітаміни групи B і жирні кислоти омега-3 (наприклад, лосось);їжу, багату на вуглеводи (тости, яблучне пюре, рис);імбир або імбирний чай (включається в раціон у разі нудоти).

Рекомендується утримуватися від важкої для перетравлення їжі (зокрема, фастфуду) та кави (чинить сечогінну дію та подразнює слизову шлунка). Для складання меню в разі похмілля можна проконсультуватися із сімейним лікарем.

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