Чим вимити вікна, щоб вони не потіли взимку: простий лайфхак

Вікна, вкриті конденсатом, є поширеною проблемою, особливо взимку. Це явище може не тільки псувати зовнішній вигляд, але й призводити до утворення плісняви та проблем зі здоров'ям.

Відео дня

Щоб зрозуміти, як боротися з конденсатом на вікнах, важливо зрозуміти його причини. Конденсат утворюється, коли волога в повітрі охолоджується до температури насичення і випадає у вигляді крапель, пише Телеграф.

Читайте також: Сім порад, як усунути конденсат на пластикових вікнах

Основні причини конденсату на вікнах:

Різниця температур всередині та зовні приміщення. Чим вища різниця температур, тим більше конденсату утворюється.

Підвищена вологість повітря в приміщенні.

Недостатнє провітрювання приміщення.

Щоб позбутися конденсату на вікнах, необхідно усунути ці причини.

Ефективні методи боротьби з конденсатом на вікнах:

Регулярно провітрюйте приміщення. Щодня відкривайте вікна на 10-15 хвилин, щоб освіжити повітря.

Обмежте кількість рослин у будинку. Деякі рослини виділяють велику кількість вологи, що може призвести до підвищення вологості в приміщенні.

Уникайте сушіння білизни на батареях. Краще сушити білизну на балконі або використовувати електросушарку.

При приготуванні завжди використовуйте витяжку.

Слідкуйте за температурою в приміщенні. Не перегрівайте приміщення, оскільки це може призвести до підвищення вологості.

Допомога від солі

Крім цих методів, можна також використовувати розчин солі для боротьби з конденсатом на вікнах. Для цього потрібно:

Розвести 5 грамів харчової солі в 4 літрах чистої води. Нанести розчин на вікна за допомогою губки або тканини. Висушити вікна насухо.

Цей метод є досить ефективним, але може залишати білі розводи на вікнах. У цьому випадку можна повторити процедуру, додавши більше води в розчин.

За допомогою цих методів ви зможете позбутися конденсату на вікнах і зберегти їх у чистоті.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!