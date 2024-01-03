Ароматна зелень завжди під рукою: Як виростити вдома розмарин

Розмарин – це ароматна пряність, яка має корисні властивості. Її можна використовувати в кулінарії, косметології та медицині. Розмарин можна виростити вдома в горщику. Це нескладно, але потрібно дотримуватися деяких правил.

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Найкращий спосіб виростити розмарин – це живцювання, пише prostoway. Для цього потрібно взяти молодий пагін довжиною близько 10 см. Нижні листя з пагона потрібно видалити, а зріз присипати активованим вугіллям.

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Живець потрібно поставити у воду на 2-3 тижні. Воду потрібно міняти кожні 3-4 дні. У воду можна додати трохи стимулятора росту.

Коли на живці з'являться корінці, його можна пересадити в горщик. Горщик повинен бути не дуже великим, щоб коріння не загнило. На дно горщика потрібно покласти шар дренажу.

Грунт для розмарину повинен бути пухким і добре пропускати воду. Можна використовувати готовий субстрат для квітів або приготувати суміш з дернової землі, піску і торфу в рівних пропорціях.

Розмарин потрібно поливати помірно. Грунт повинен бути злегка вологим, але не занадто мокрим. Раз на тиждень рослину можна обприскувати водою.

Розмарин любить сонячне світло. Але влітку його потрібно притіняти від прямих сонячних променів. Взимку розмарину потрібно додаткове освітлення.

Розмарин – це невибаглива рослина. При правильному догляді він буде радувати вас ароматом і смаком протягом багатьох років.

Додаткові поради:

Щоб розмарин добре розвивався, його потрібно підгодовувати. Раз на місяць можна вносити комплексне мінеральне добриво.

Якщо розмарин росте в квартирі, його потрібно періодично обрізати. Це допоможе підтримати форму рослини і стимулювати зростання нових пагонів.

Розмарин можна вирощувати в саду. Для цього потрібно вибрати сонячне місце з пухким грунтом.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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