11 дивовижних тварин, які видають жахливі звуки, що пробирають до кісток

На Землі чимало різних дивовижних тварин, які видають не менш неймовірні звуки. Вони гавкають, верещать, пищать, шиплять та голосять так, що у людини холоне кров у жилах.

Відео дня

Їхній гавкіт та крики іноді гірші за укус. Видання Mental Floss розповіло по 11 тварин, які видають жахливі звуки.

Читайте також: 5 порід собак, які мають поганий характер або часто хворіють

1. Сипуха крапчаста

Більшість людей вважає, що сови видають такі звуки, як "у-у-у-у-у-у-у". Це дійсно так, але виразне гукання характерне для класичної сови або інших видів. Ось крик сипухи вас може сильно здивувати. Звуки, які видають ці птахи, лякають так, що аж волосся стане дибки. Так вони спілкуються з іншими сипухами або ж відлякують хижаків.

Цей поширений вид, який мешкає на всіх континентах, крім Антарктиди, також видає злобний шиплячий звук ніби з фільму жахів.

2. Руда лисиця

Популярна пісня 2013 року "What Does the Fox Say" насправді не відповіла на питання, яке йдеться у її назві. Можливо, тому, що те, що говорить лисиця, не відповідало б бадьорій мелодії треку.

Руді лисиці мають красивий вигляд, але звуки, які вони видають, зовсім не такі. Ці тварини кричать, гавкають, виють і верещать. Найчастіше вони видають хрипкий гавкаючий звук, який використовують для спілкування з іншими лисицями. Вони часто найбільш активні вночі, тому ви, швидше за все, почуєте ці звуки і налякаєтеся в темряві.

3. Мавпа-ревун

Мавпа-ревун має один із найгучніших криків серед усіх наземних тварин. Вона видає низьке гарчання на світанку чи в сутінках. Голосові зв’язки цих мавп йдуть від великої гортанні та горла.

4. Жираф

Жирафи — дивовижні істоти, які утворюють різні звуки. Вони хрюкають, пирхають, свистять, шиплять і навіть кашляють. Вони також видають моторошне, тривале дзижчання на низькій частоті (близько 92 герц, який можуть почути люди). Жирафи видають цей звук лише вночі, тому вчені припустили, що це спосіб для тварин спілкуватися в темряві, коли вони не бачать одне одного. При посиленні гудіння схоже на нав’язливі звуки, які ви часто чуєте у фільмах про привидів.

5. Велика блакитна чапля

Великі блакитні чаплі існують на нашій планеті протягом тривалого часу, а з'явилися ще 1,8 млн років тому.

Сучасна велика блакитна чапля має "доісторичні" характеристики: довгий дзьоб, потужна вигнута шия, довгі ноги та моторошний крик, схожий на динозавра, який може тривати до 20 секунд.

Цей птах живе біля мілководдя боліт, озер і річок Північної та Центральної Америки. Якщо ви коли-небудь знаходитесь біля води й чуєте первинний шум, який змушує вас зупинитися на місці, можливо, ви чули скрегітливий крик великої блакитної чаплі.

6. Гірський лев

Якщо є хоч один звук, від якого ваше серцебиття різко прискорюється під час прогулянки лісом, то це пекучий крик гірського лева. Гірський лев, якого взаємозамінно називають пумою або пантерою, є видом диких кішок, які мешкають у Північній та Південній Америці. Він має найбільший ареал проживання серед будь-яких інших ссавців в Америці – від Канади аж до Південної Америки.

Ця дика тварина видає страхітливий звук, щоб спілкуватися з іншими гірськими левами, під час шлюбного циклу або коли відчуває загрозу.

Читайте також: 9 найбільш унікальних порід собак, яких ви ніколи не бачили

7. Лось

Лосі видають неймовірно гучний звук, який технічно називається "горл", але часто він більше нагадує рев або вереск. Тварини використовують дзвінок під час шлюбного сезону, а також, щоб захопити територію.

8. Американський алігатор

Самці американських алігаторів випускають глибокі звуки, щоб дати сигнал іншим алігаторам, наскільки вони великі та погані, і чим більший алігатор, тим глибший рев. Алігатори можуть шуміти настільки глибоко, що створюють вібрацію та великі хвилі у воді.

9. Гагара полярна

Гагари – водоплавні птахи, що мають кілька помітних криків, які створюють чудовий джазовий саундтрек. Найстрашнішими є зойк і йодль.

Зойк – душевний і моторошний крик, який звучить як виття вовка на місяць – це спосіб для них зв’язатися зі своїм партнером і зазвичай чути вночі, коли вони не можуть встановити візуальний контакт один з одним.

Йодель — це більш агресивний заклик, який видають лише самці, і він унікальний для кожного птаха.

Їхні крики настільки пронизливі, що тужливі зойки однієї гагари можуть подолати озеро й досягти вух будь-кого поблизу.

10. Тасманійський диявол

Вереск, вереск, гарчання та пирхання – це лише деякі звуки, які видає тасманійський диявол, найбільша хижа сумчаста тварина у світі.

Звуки тасманійського диявола — це не єдине, що лякає: цей вид має найсильніший укус, ніж будь-який інший ссавець. Вони настільки сильні, що, як відомо, прогризають метал, а коли їдять свою здобич, пожирають її кістки та все.

На жаль, тасманійський диявол був занесений до списку зникаючих через руйнування середовища проживання та заразний пухлинний рак, який поширився серед цього виду.

11. Королівська кобра

Королівська кобра видає страхітливе, тихе, хрипке шипіння, яке схоже на поєднання гарчання та глибокого дихання. Ці змії надзвичайно отруйні, але нападають на людей лише тоді, коли загнані в кут, для самозахисту або під час захисту своїх яєць. Їхнє холодне шипіння є знаком триматися якомога далі.

Раніше UAportal розповідав про найкращі породи собак для людей, які багато часу проводять вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!