8 найкращих порід собак, якщо ви працюєте вдома

Працювати вдома – це розкіш з різних поглядів: нуль часу на дорогу, холодильник, наповнений здоровою їжею, затишна атмосфера. Але нам не вистачає однієї речі, про яку ми не підозрювали, – колег.

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У домашньому офісі стає самотньо. Чотирилапий колега може стати ідеальним рішенням – увага та товариськість без гучних, надокучливих телефонних дзвінків. Проте не всі породи підійдуть для тих, хто працює не в офісі, пише Best Life. Розповімо далі про найкращі породи собак для людей, які багато часу проводять вдома.

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1. Пудель

Пудель – одна з найрозумніших порід собак. Вони легко піддаються дресируванню, тихі, гіпоалергенні та із задоволенням займаються вдома, готові дружити з людьми будь-якого віку і тихенько пригорнуться до вас, поки ви працюєте.

Експерти виділяють три підпороди пуделів: стандартні, той і крихітні. Якщо ви хочете менш активну породу, то для вас підійде стандартна порода.

2. Хорт

Ветеринар Дженна Махан розповіла, що більшість хортів із задоволенням проводять багато часу на дивані, бажано під ковдрою. Вони, як правило, тихі й чисті, мають хороші манери і ніжну поведінку.

За словами ветеринарної медсестри Емми Томпсон, один конкретний тип хортів є особливо чудовою породою для людей, які працюють вдома.

"Італійські хорти невибагливі у догляді, вони не потребують особливого догляду, і однієї прогулянки на день буде достатньо. Вони також надзвичайно люб’язні та люблять тісний контакт зі своїми господарями, тобто, коли ви працюєте, вони будуть щасливі сидячи біля ваших ніг або на колінах", – пояснила Томпсон, додавши, що ця порода не любить, коли їх залишають наодинці надовго.

3. Мальтез

Маленькі собаки, як правило, стають кращими компаньйонами для роботи, оскільки вони можуть дрімати у вас на колінах, поки ви працюєте за своїм столом. З цієї причини Аарон Райс, експерт-кінолог Stayyy, каже, що мальтійська болонка є однією з найпопулярніших порід для людей, які працюють вдома.

"Це маленькі та тихі собаки, яким не потрібно занадто багато місця для пересування. Вони також дуже розумні та легко піддаються дресируванню, тому вони можуть бути чудовим компаньйоном для тих, хто хоче проводити більше часу вдома", – пояснив експерт.

4. Чихуахуа

Ветеринарний хірург Лінда Саймон вважає чихуахуа – найменшу породу собак у світі, особливо вдалим варіантом, якщо ви багато часу проводите вдома, особливо працюєте. Вам не потрібен галасливий собака, або такий, що буде шкодити.

"Скоріше, ви шукатимете собаку легкої поведінки, яка можуть розважити себе і не завдають зайвих пустощів", – додала Саймон, зауваживши, що в такому випадку вам підійде саме чихуахуа, які не потребують великої кількості прогулянок та активності. Вони люблять ласку та увагу від господаря.

5. Німецький дог

Маленькі собаки не для всіх. Серед великих порід собак доги є хорошими компаньйонами на роботі. Ці ніжні гіганти. Зазвичай вони не збудливі, за винятком, можливо, коли хтось новий приходить, щоб їх погладити. Їх м’який характер робить їх спокійними та тими, хто легко піддається навчанню, що робить їх найкращою великою породою собак для тих, хто працює вдома, за умови, що у них є місце.

Просто переконайтеся, що ваш домашній офіс достатньо просторий, щоб розмістити ваш стіл і лежанку для собак.

6. Лабрадор ретривер

За словами ветеринара Корінн Вігфолл, лабрадори-ретривери є чудовим вибором для всіх. Вони люб’язно сидітимуть біля ваших ніг увесь день, поки ви працюватимете, і складатимуть вам компанію.

Вона зазначає, що лабрадорам потрібно мінімум 40 хвилин вправ щодня, але це "допоможе вам вийти з дому та збільшити кількість кроків після завершення робочого дня, щоб ви могли розслабитися після важкого дня в домашньому офісі.

Також лабрадори легко піддаються дресируванню, вони доброзичливі та добре ставляться як до дітей, так і до інших собак.

7. Золотистий ретривер

Ветеринарний епідеміолог Стефані Венн-Ватсон розповіла, що ідеальна порода собаки для віддаленого працівника має бути рівною мірою спокійною та активною.

"Ви хочете, щоб вони були достатньо м’якими, щоб не відволікати вас під час роботи, але також достатньо активними, щоб регулярно гуляти з вами", – пояснила експертка, зауваживши, що вам підійдуть золотисті ретривери. Ці собаки мають вроджену здатність відповідати людській енергії, тому вони будуть ліниві, коли ви відволікаєтеся на роботу, але також готові приєднатися до вас у другій половині дня або ввечері, щоб прогулятися.

8. Звичайний безпородний собака

Ветеринари мудро радять не боятися обирати безпородним собак, тобто дворняг. Якщо ви врятуєте їх від поганого життя і дасте сім'ю, вони обожнюватимуть вас до кінця свого життя й даруватимуть вдячність кожен день.

Собаки змішаних порід зазвичай прагнуть догодити, а отже, легко піддаються дресируванню. Крім того, вони будуть міцними та здоровими завдяки їхній батьківській суміші – без дисплазії кульшового суглоба чи інших генетичних розладів.

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