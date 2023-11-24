П'ять цікавих фактів про кротів про, які ви могли не знать

Кроти, таємничі істоти, що живуть під землею, мають безліч цікавих рис. Враховуючи їхній підземний спосіб життя, зустріти кротів на відкритій місцевості – велика рідкість, оскільки вони вважають за краще залишатися поза увагою. UAportal підготував цікаві факти про кротів про, які цікаво дізнатись.

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Приховане житло

Кроти будують складні нори, які слугують їм підземними оселями. Ці кургани складаються з центральної камери для зберігання їжі, яка простягається в численні розгалужені тунелі.

Виживання взимку

Хоча кроти не впадають у сплячку протягом зимових місяців, вони активно полюють на комах та їхніх сплячих личинок, схованих у землі. Щоб протистояти викликам, пов'язаним з промерзанням ґрунту і нестачею їжі, кроти ретельно збирають і запасають їжу заздалегідь.

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Унікальний ріст хутра

Шерсть у кротів росте виключно вгору, а не в якийсь один бік, як у більшості інших ссавців. Як наслідок, навіть під час руху назад у своїх тунелях хутро залишається непомітним і не випинається назовні.

Швидке оновлення хутра

Постійне пересування вузькими тунелями призводить до зношування хутра кротів. Щоб протидіяти цьому, їхнє хутро швидко оновлюється. Приблизно три-чотири рази на рік кроти линяють, щоб швидко замінити пошкоджене хутро і зберегти ізоляційний та захисний покрив.

Сільськогосподарський вплив

Кроти, на жаль, створюють проблеми для сільського господарства. Світова статистика свідчить, що вони пошкоджують або знищують приблизно один відсоток сільськогосподарських культур у світі. Хоча кроти не споживають рослини, їхня тунельна діяльність завдає шкоди кореневій системі, що призводить до негативних наслідків для сільськогосподарської діяльності.

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