Плюси та мінуси кахельної підлоги у всій квартирі: чи варто встановлювати

Кахельна підлога має низку практичних переваг, але є й недоліки, які слід враховувати. UAportal розповів про всі "за" та "проти" такого вибору для квартири.

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Плюси кахельної підлоги у всій квартирі:

Простий догляд. Кахельну підлогу легко доглядати й чистити, вона потребує лише регулярного підмітання і миття, щоб підтримувати її у відмінному стані. Це головна перевага для зайнятих людей або сімей, які не мають багато часу, щоб приділяти його прибиранню.

Висока довговічність. Кахельна підлога надзвичайно міцна і витримує інтенсивне навантаження, що робить її ідеальним варіантом для приміщень з високою прохідністю, таких як кухня та вітальня. Вони також стійкі до подряпин, плям і вологи, що забезпечує тривалий термін експлуатації.

Різноманітність стилів. Кахельна підлога представлена в широкому діапазоні стилів, кольорів і візерунків, що відкриває безмежні можливості для дизайну. Це гарантує, що є плитка на будь-який смак і схему дизайну інтер'єру.

Мінуси кахельної підлоги у всій квартирі:

Холод. Одним з недоліків кахельної підлоги є те, що вона може бути досить холодною, особливо в зимові місяці. Це може бути незручно для тих, хто віддає перевагу теплій підлозі, і для розв'язання цієї проблеми може знадобитися використання килимків або встановлення теплої підлоги.

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Тверда поверхня. Тверда і жорстка природа кахельної підлоги може бути важкою для ніг і суглобів, що робить її менш зручною для тривалого стояння на ній. Люди з болями в суглобах або проблемами зі спиною можуть вважати кахельну підлогу не найкращим варіантом.

Схильна до розтріскування. Попри свою міцність, кахельна підлога схильна до розтріскування, якщо на неї падають важкі або гострі предмети. Ця вразливість до пошкоджень може вимагати регулярного обслуговування та ремонту, що призводить до додаткових витрат часу та коштів.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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