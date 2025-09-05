Медова сосиска за 15 хв: коли хочеться чогось швидкого і смачного

Ви мені часто пишете "Хочеться чогось простого, але смачного"

І ось він…саме такий рецепт).

Соковита текстура + насичений смак – поїхали!

Інгредієнти:

• Солодкий перець — 2 шт;

• Цибуля — 1 шт;

• Часник — 2 зубці;

• Сосиски з яловичиною — 6 шт;

• Кунжут;

• Зелень.

Для соусу:

• Кетчуп — 2 ст. л;

• Соєвий соус — 1 ст. л;

• Мед — 1 ст. л;

• Цукор — 1 ч. л;

• Копчена паприка — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

1. Наріжте перець невеликими шматочками, цибулю – півкільцями, часник подрібніть.

2. Сосиски надріжте уздовж, як показано на відео.

3. Змішайте всі інгредієнти для соусу.

4. На сковорідці обсмажте цибулю, часник і перець до м’якості.

5. Додайте сосиски, залийте соусом і підсмажте усе разом ще кілька хвилин.

6. Перед подачею посипте кунжутом і додайте зелень.

Зберігайте, щоб не загубити