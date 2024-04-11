Як правильно підгодовувати півонії навесні для рясного цвітіння: поради експертів

Півонії цінуються за їх яскраве цвітіння, але іноді їм може знадобитися трохи додаткового догляду, щоб повністю розкрити всю свою красу. UAportal розповів, коли підгодовувати півонії навесні, а також розглянув деякі народні методи підживлення цих чудових квітів.

Підживлення ранньою весною

Як тільки з'являться чіткі червоні пагони півонії і досягнуть висоти 8-10 см, слід провести перше підживлення. Це початкове підживлення має на меті підтримати рослини у розвитку достатньої кількості стебел і листя. Ви можете використовувати дріжджі як підходяще добриво для цього етапу. Розчиніть 100 г цукру і 100 г сухих дріжджів у півлітрі теплої води. Дайте розчину відпочити в теплому місці протягом двох годин. Розведіть 750 мг розчину в 10 літрах води для підживлення.

Підживлення під час бутонізації

Друге підживлення має відбуватися, коли починають з'являтися бутони. Воно сприяє утворенню бутонів і забезпечує рослину необхідними поживними речовинами для інтенсивного росту та енергії до початку цвітіння. Рекомендована суміш добрив для цього етапу включає 10 г сечовини, 15 г сульфату калію та 15-20 г суперфосфату. Розсипте цю суміш навколо основи рослин і засипте ґрунтом.

Крім синтетичних добрив, органічні альтернативи, такі як зола, також містять калій, фосфор, магній та інші необхідні мікроелементи. Ви можете додати один літр попелу до настою з коров'яку, що використовується для першого підживлення, і дати йому настоятися протягом години. Під час поливу потрібно вносити по два літри цієї суміші на кущ півонії.

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Третє підживлення на початку цвітіння

Народні методи пропонують використовувати борну кислоту або яєчну шкаралупу. Для методу з борною кислотою розчиніть 5 мг засобу в одному літрі гарячої води, потім змішайте її з 10 літрами води і внесіть безпосередньо перед цвітінням.

Або ж подрібніть суху яєчну шкаралупу і замочіть її в теплій воді. Коли приблизно через два тижні у настою з'явиться неприємний запах, розведіть його у відрі води і вилийте на ґрунт перед цвітінням.

Четверте підживлення після цвітіння

Після завершення цвітіння півонії необхідно провести останнє підживлення, щоб відновити сили і забезпечити успішну зимівлю. На цьому етапі рекомендується уникати внесення азотних добрив. Натомість зосередьтеся на калії та фосфорі. Підживлення рослин 1 столовою ложкою суперфосфату і 1/2 столової ложки сульфату калію або безхлорним калійним добривом допоможе їм швидше відновитися і підготуватися до холодів.

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