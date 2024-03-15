Як посадка троянд навесні може призвести до пишного цвітіння

UAportal розповів, що для забезпечення успішного росту і приголомшливого цвітіння троянд дуже важливо розуміти ідеальний час і техніку посадки квітів навесні. На відміну від осінньої посадки, весняна має ряд переваг, оскільки не потрібно турбуватися про те, що заморозки можуть пошкодити росту рослини.

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Визначення найкращого часу для весняної посадки

Сприятливий момент для висадки троянд у відкритий ґрунт – це коли він достатньо прогрівся, і минув ризик нічних заморозків. Температурний діапазон +15...+20° є ідеальним для сприятливого процесу посадки.

Конкретні терміни весняної посадки залежать від географічного розташування. У південних регіонах троянди можна висаджувати вже в квітні, а в центральних і північних – у другій половині квітня або на початку травня. Однак, якщо ви вирощуєте троянди в теплиці, ви можете почати процес вже в березні.

Підготовка саджанців до посадки

Для досягнення найкращих результатів бажано купувати саджанці незадовго до посадки. Вибирайте саджанці з двома або трьома зростаючими стеблами і закритою кореневою системою, оскільки вони мають тенденцію добре приживатися. Перед покупкою переконайтеся, що квіткові бруньки ще не почали набухати, оскільки раннє цвітіння може перешкоджати успішному розвитку коренів.

Якщо посадка неможлива відразу після покупки, зберігайте саджанці в темному прохолодному місці, зволожуючи коріння кожні два тижні. Безпосередньо перед посадкою є дві рекомендації: підріжте коріння приблизно на 2 см і замочіть його в розчині, що стимулює ріст, на пару годин.

Правильна техніка весняної посадки

Троянди найкраще ростуть на добре освітлених ділянках з повітряним, водопроникним ґрунтом. Якщо на вашій грядці важкий ґрунт, корисно внести в нього торф або компост.

Дотримуйтесь цих покрокових рекомендацій при весняній посадці троянд:

1. Підготуйте посадкові лунки за тиждень до посадки. Ці ями повинні мати діаметр близько 50 см, а глибина перевищувати довжину коренів на 15 см. У випадку щеплених саджанців яма повинна бути розташована на 10 см вище місця щеплення.

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2. На дно ями покладіть дренажний матеріал, наприклад, камінці або биту цеглу, особливо якщо ґрунт важкий.

3. Перед посадкою занурте коріння троянд у розчин, що стимулює ріст, і видаліть віск, що присутній на щеплених рослинах.

4. Розмістіть кущ троянди в ямі і щільно засипте його ґрунтом, щоб усунути будь-які проміжки.

5. Полийте кожну рослину одним відром води для належного зволоження.

6. Замульчуйте основу куща торфом, тирсою або сіном.

7. Для початкового захисту від сонця затініть рослини мішками протягом першого тижня після висадки, щоб запобігти сонячним опікам.

8. Для кращого укорінення коренів і рясного цвітіння збагатіть ґрунт для посадки компостом або торфом. Однак утримайтеся від використання свіжого гною. Додаткові переваги можна отримати, додавши приблизно 2 столові ложки суперфосфату на кущ.

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