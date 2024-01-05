Як легко виростити троянду з живця: прості поради

Троянди – це красиві й ароматні квіти, які можна розмножувати живцями. Цей спосіб є досить простим і не вимагає особливих знань і навичок.

Відео дня

Найкращий час для розмноження троянд живцями – це весна або осінь, пише prostoway. У ці періоди року рослини знаходяться в стадії спокою, що сприяє укоріненню живців.

Читайте також: Експерти назвали топ-5 кімнатних рослин, які допомагають заспокоїти нерви

Для розмноження троянд живцями використовують молоді пагони, довжиною близько 15-20 см. На живці повинні бути присутні 2-3 бруньки.

Зріз живців проводять гострим ножем або секатором. Зріз повинен бути косим, під кутом 45 градусів.

З нижнього зрізу живця видаляють нижні листя. Верхні листя можна залишити, але їх потрібно вкоротити наполовину.

Живці висаджують у ґрунт на глибину близько 5 см. Ґрунт для посадки повинен бути пухким і добре дренованим.

Живці потрібно регулярно поливати, але не заливати. Також їх потрібно періодично провітрювати.

Зазвичай живці троянд укорінюються протягом 2-3 тижнів. Коли на живцях з'являться молоді пагони, їх можна пересадити на постійне місце.

Живці троянд можна також укорінювати в воді. Для цього живці опускають у воду так, щоб нижні листя були покриті водою. Щоб підвищити шанси на укорінення живців, їх можна обробити стимуляторами росту.

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити манго з кістки вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!