Як позбутися негативних думок: 5 дієвих порад

У житті багато дорослих вміють розпізнавати свій внутрішній голос та уважно до нього прислухатися. Але що робити в тому випадку, коли саме цей внутрішній голос постійно диктує суцільний негатив? UAportal розповів про п'ять практичних порад, які допоможуть позбутися негативних думок.

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1. Розпізнавайте та фільтруйте негатив

Дуже важливо розпізнавати негативні думки і не давати їм заволодіти вашим розумом. Звинувачувати себе в кожній невдачі непродуктивно і заважає впевнено рухатися по життю. Натомість визнайте наявність позитивних аспектів і чудового досвіду, які існують поряд із неминучими перешкодами.

2. Погляньте на ситуацію ззовні

Іноді внутрішній голос може переоцінювати те, що відбувається всередині нас. Цілком можливо, що зовнішні впливи підживлюють невпевненість або тривогу. Дозвольте собі визнати свою цінність як дієздатної дорослої людини, яка заслуговує на повагу, і переоцінити справжню значимість уявних неприємностей.

3. Думайте позитивно

Зусилля, спрямовані на те, щоб починати кожен день на позитивній ноті, можуть суттєво вплинути на ваше мислення. Дивіться у дзеркало з посмішкою та будьте впевненими в собі. Або ж візьміться за особистий виклик, наприклад, записуйте щоденні моменти радості чи вдячності протягом місяця.

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4. Позбудьтеся токсичного оточення

Незважаючи на те, що багато хто не знає, наш внутрішній голос схильний до зовнішніх впливів, зокрема, людей, якими ми оточуємо себе. Уявіть собі такий сценарій: ви гордо красуєтесь у новій сукні, очікуючи компліментів від подруги, а отримуєте мовчазну, заздрісну реакцію. Така взаємодія може зіпсувати цілий день, а то й довше.

5. Прийміть теперішнє, відпустіть минуле

Часто наш внутрішній голос наполягає на тому, щоб змінити минуле, але ми рідко ставимо під сумнів мету, яка стоїть за цією заклопотаністю. Це вже відбулося, і зацикленість на тому, що мало б бути, може саботувати наше теперішнє задоволення і перешкоджати майбутньому зростанню. Переживання подій, обмірковування альтернативних варіантів розвитку подій забирає у нас час і дорогоцінну енергію.

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