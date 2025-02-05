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Соціум

Унікальні за своєю природою: топ найбільш древніх порід котів

Ціхоцька Марія

Унікальні за своєю природою: топ найбільш древніх порід котів
Сучасне життя без цих граційних тварин важко уявити, адже їх одомашнили ще 12 тисяч років тому

Деякі породи котів існують вже тисячі років, зберігаючи свою унікальність і спадщину. Сучасне життя без цих граційних тварин важко уявити, адже їх одомашнили ще 12 тисяч років тому. Нині у світі офіційно зареєстровано понад двісті порід, проте є ті, що мають особливо давнє коріння.

Єгипетська мау

Цю породу вважають однією з найстаріших у світі. Передбачається, що її предки були знайдені у похованнях єгипетських фараонів. Особливістю цих кішок є природні плями на шерсті, що можна побачити навіть на стародавніх фресках та папірусах, датованих 1550 роком до н.е. Про це пише Мeowingtons.

Норвезька лісова кішка

Ця порода відома ще з часів вікінгів, які, ймовірно, привезли її на свої кораблі з Британії або привезли довгошерстих кішок під час хрестових походів. Вони вирізняються густою шерстю, що допомагає їм виживати в суворих скандинавських зимах.

Сіамська кішка

Походження цієї породи залишається загадкою. Є версія, що сіамців виводили в королівських дворах Сіаму (сучасного Таїланду) або буддійські монахи. У стародавньому тайському манускрипті 14-го століття згадується кішка, схожа на сучасну сіамську, що підтверджує давність цієї породи.

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Турецька ангора

Ця кішка походить із гірських районів Туреччини, де її розкішна шерсть стала адаптацією до холодного клімату. Вперше її офіційно зафіксували у Франції ще у XVII столітті. Висловлюється припущення, що ангора може бути нащадком приручених татарами диких котів.

Мейн-кун

Популярні "ніжні гіганти" котячого світу мають давнє коріння. Ймовірно, вони походять від норвезьких лісових кішок, завезених до Америки вікінгами або європейськими моряками у XVIII столітті. Генетичні дослідження підтверджують їхній родовід, пов’язаний із давніми європейськими породами.

Шартрез

Ця сіра кішка згадується ще у 1558 році у французькому вірші Йоахіма дю Белле. За однією з версій, її предки прибули до Франції разом із хрестоносцями чи купцями з Близького Сходу. Ченці-картезіанці у XIII столітті продовжили розведення шартрезів у монастирі Гранд-Шартрез, що й дало назву породі.

Ці породи пройшли крізь століття, зберігши свій унікальний зовнішній вигляд і характер, що робить їх справжніми живими легендами.

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