З ними варто бути обережним: топ порід собак, які не ладнають з дітьми

Не всі собаки комфортно почуваються в компанії дітей. У той час як деякі породи відомі своєю любов’ю до малюків, інші можуть відчувати страх чи стрес, що іноді призводить до агресивної поведінки.

Діти часто поводяться непередбачувано, тому вибір породи з терплячим і захисним характером є важливим рішенням для сімей із малечею. Як пише Express, дресирувальник і експерт із поведінки собак Вілл Атертон назвав три породи, яких краще уникати, якщо у вас є діти.

1. Бордер-коллі

Бордер-коллі – це енергійні середні собаки, які славляться своєю здатністю пасти худобу. Вони слухняні, розумні та легко піддаються дресируванню. Але, за словами Атертона, ці риси можуть стати проблемою для сімей із дітьми.

"Багато хто помилково вважає, що через легкість дресирування бордер-коллі буде простим у догляді, але це не зовсім так. Якщо не забезпечити собаку належною увагою та фізичними навантаженнями, він почне пасти дітей: ганятися за ними та кусати за щиколотки", – попереджає фахівець.

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2. Акіта

Акіти – це віддані, тихі та зосереджені на захисті члени сім’ї. Вони ласкаві з близькими, але можуть бути настороженими до незнайомців і інших тварин.

"Акіти можуть бути чудовими собаками за правильних умов, але у них часто виникають труднощі у спілкуванні з дітьми. Їхній природний інстинкт до захисту може перерости у проблеми, якщо вони відчувають загрозу", – зауважує Атертон.

3. Далматинець

Ці граційні собаки – чудові сторожі, які проявляють відданість і любов до своїх власників. Водночас вони можуть бути обережними і навіть настороженими до сторонніх.

"Мало хто знає, що далматинці мають один із найвищих показників укусів у Великій Британії, і часто це стосується саме дітей", – зазначає кінолог.

Обираючи собаку для сім’ї, враховуйте не лише її характер, а й потребу в навчанні та увазі. Важливо пам’ятати, що навіть доброзичливі породи потребують належного виховання, аби уникнути конфліктів у спілкуванні з дітьми.

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