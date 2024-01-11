Чи варто вимикати бойлер, коли ви не вдома: що кажуть експерти

Взимку економити на комунальних платіжках прагне кожен. Зокрема, це стосується й власників електричних водонагрівачів.

Коли знаєш, як правильно користуватися водонагрівачем, можна значно скоротити енерговитрати. На перший погляд, все просто: якщо не користуєшся гарячою водою, то й бойлер можна вимкнути. Але це не зовсім так, заявляють експерти з safetydom.

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Фахівці додають, що зручно завжди мати під рукою гарячу воду, не чекаючи, поки вона нагріється. Особливо якщо місткість бака велика і чекати доводиться довго.

Зазначається, що більшість електроенергії витрачається на нагрівання нової холодної води. Якщо вночі гарячою водою ніхто не користується, то бойлер лише підтримує температуру вже нагрітої води. Це споживає небагато електроенергії.

Якщо ж вимкнути бойлер на ніч, то вранці доведеться нагріти всю воду, що остигнула за ніч. Це може призвести до значних витрат електроенергії.

Якщо ви користуєтеся гарячою водою і вранці, і вдень, і ввечері, то відключення бойлера на ніч не призведе до економії електроенергії, а навпаки, може призвести до її перевитрат.

Економія буде помітна лише в тому випадку, якщо бойлер не використовується регулярно. Наприклад, якщо ви виїжджаєте у відпустку чи відрядження, то бойлер можна вимкнути.

Якщо у вас двотарифний електролічильник, то може бути вигідно нагріти вночі великий об'єм води, а потім економно її використовувати, виключивши бойлер. Вода довго буде залишатись теплою при мінімальному її використанні.

Дізнатися, що вигідніше для вас - вимикати бойлер на ніч чи ні, можна без особливих зусиль. Потрібно лише провести невеликий експеримент.

Записуйте показання електролічильника за однакові періоди часу та порівняйте їх. Вимірювати краще кілька днів або навіть тижнів, записуючи показники лічильника щодня в один і той самий час.

Порівняйте показання лічильника в режимі постійно увімкненого бойлера та в режимі увімкнення-вимкнення. Перерахуйте, що виходить за грошима. Це і буде ціна вашої зручності.

Нагадаємо, ми вже писали, як зігрітися, якщо немає опалення.

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