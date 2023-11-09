Вимикати чи залишати працювати на цілий день: як економніше використовувати бойлер

Бойлер є одним з найбільш витратних електроприладів у будинку. В середньому для сім'ї з трьох осіб бойлер нагріває близько 6 кубометрів води й "намотує" до 200 кВт-год на місяць.

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Компанія YASNO зібрала поради, як економити електроенергію, користуючись водонагрівальним приладом.

Якщо ви лише на етапі вибору бойлера, тоді, перш за все, потрібно визначитися з його об’ємом. Недоцільно для родини з двох-трьох осіб купувати модель на 100 л – це зайві кошти та перевитрати енергії. Також обов’язково звертайте увагу на клас ефективності – він має бути А/А+ та вище.

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Як економити електроенергію з уже встановленим бойлером

Після встановлення водонагрівача зменшити суму у платіжці допоможе дотримання простих порад:

Відрегулюйте температуру нагрівання на рівні 55 градусів – це знизить енергоспоживання без обмеження комфорту.

Вчасно чистьте та видаляйте накип всередині бойлера. Накип ускладнює передачу тепла від нагрівального елемента до води, що призводить до її перегрівання та підвищеного енергоспоживання.

Запрограмуйте автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку. При наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану з 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше (за умови, якщо ви маєте підключений нічний тариф на світло).

Не вимикайте бойлер постійно з мережі, щоб на підігрів води не йшло більше енергії, ніж на підтримку її температури.

Фахівці з Duffy Heating також зазначають, що економніше, якщо бойлер постійно працює на низькій температурі. Це саме стосується і котлі, які гріють воду.

Багато хто вважає, що вимкнення бойлера з розетки допоможе заощадити електроенергію. Однак це не зовсім так.

Якщо бойлер сучасний, то його вимкнення не дасть будь-якої значущої економії. Річ у тім, що майже вся електроенергія йде на нагрівання нової холодної води. Щодо режиму очікування, сучасні водонагрівачі мають досить хорошу теплоізоляцію, вони тримають температуру в рази краще за термоси. Тому увімкнення і вимкнення бойлера нічого не дасть.

Однак є кілька випадків, коли вимкнення бойлера все ж таки може зекономити електроенергію:

Якщо бойлер використовують нерегулярно, наприклад, лише під час перебоїв з гарячим водопостачанням.

Якщо ви їдете у відпустку чи відрядження, вихідними виїжджаєте на дачу.

У цих випадках вимкнення бойлера допоможе уникнути марної витрати електроенергії на нагрівання води, яка не буде використовуватися.

Якщо ж ви користуєтеся бойлером регулярно, то вимкнення його з розетки не дасть жодної економії. Навпаки, це може навіть призвести до її збільшення, оскільки вранці доведеться нагрівати всю воду, що остигла за ніч.

Нагадаємо, ми вже писали, як зігрітися, якщо немає опалення.

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