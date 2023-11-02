Як економніше: залишити опалення на цілий день, чи вмикати котел лише, коли вдома

Щоб не витрачати зайві гроші на комунальні рахунки, варто подбати про економію світла та опалення. Економити на опаленні просто, якщо слідувати правильним рекомендаціям.

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Експерти з "Діатек" зауважили, що коли ви йдете на роботу з дому, не варто вимикати котла. Треба перевести його на мінімальну температуру, аби приміщення продовжували нагріватися. Не потрібно тримати температуру на максимальному рівні, коли ви не вдома. Рекомендована температура у приміщенні – 15-17 градусів тепла.

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Фахівці радять для початку видалити зайве повітря з радіаторів, щоб вони нагрівалися швидше та рівномірніше.

Також використовуйте термостатичні клапани, за допомогою яких ви можете встановити необхідну температуру для кожної з кімнат в будинку. Для прикладу, максимально підкрутіть клапан у спальні та у дитячій кімнаті, аби там було тепліше. А коли йдете з дому, можете вимкнути радіатори у прихожій, кухні та ванній.

Фахівці додали: коли ви виходите з будинку чи квартири, опалення не обов’язково має працювати на повну потужність постійно. Достатньо, якщо радіатори виділяють достатньо тепла, щоб підтримувати певну базову температуру.

"Ніколи не вимикайте опалення повністю, тому що це призводить до занадто сильного охолодження приміщень, що зрештою робить повторний обігрів приміщення більш енергоємним", – йдеться у повідомленні.

Експерти додали, що "ідеальна середня температура" у приміщенні має бути близько 20 градусів: "Кожен додатковий градус збільшує витрати на опалення приблизно на 6%".

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Для спальні температура повітря в приміщення має бути 16-18 градусів, для прихожої вистачить 15-17 градусів, для ванної – максимум 23, а для дитячої кімнати – до 19 градусів. Фахівці рекомендують "прикручувати батареї" на ніч."Якщо трохи зменшити опалення вночі, ви також заощадите близько 6%. Взимку це може означати зниження витрат на опалення до 30%", – додали вони.

Насамкінець експерти резюмували, що якщо вдень ви не вдома, то треба залишити опалення увімкненим хоча б в економному режимі. Якщо вимкнути опалення, ваша квартира чи будинок занадто сильно охолонуть. А за вечір ви не встигнете прогріти приміщення до бажаної температури.

Нагадаємо, ми вже писали, як зігрітися, якщо немає опалення.

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