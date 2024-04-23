Секрет великих та солодких ягід: названо п'ять органічних добрив для ожини

Весною, коли на ожині з'являються перші листочки, корисно додатково підживити кущ. Ожина не потребує великої уваги, але позитивно буде відгукуватись на внесення добрив.

Команда UAportsl з'ясувала, які добрива і коли використовувати для того, щоб отримати гарний врожай. Про це пише УНІАН.

Коли слід підгодовувати ожину

Ожину потрібно підживлювати протягом всього періоду коли на кущах є листя, починаючи з ранньої весни та закінчуючи перед появою перших заморозків. Важливо не переборщити з добривами – краще вносити не більше двох на місяць.

Протягом різних фаз росту ожини їй потрібні різні мікроелементи. Наприклад, навесні варто додати азот, під час цвітіння необхідні фосфор і калій, а перед зимою – основний акцент слід зробити на калій. Якщо кущ захворів, застосовується підживлення разом з пестицидом.

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Органічні засоби для підживлення ожини

Можна приготувати ефективне добриво для ожини за допомогою легко доступних засобів або готових органічних продуктів. Ось декілька рецептів:

Трав'яний настій. Дрібно поріжте різні види бур'янів, розкладіть на дно бочки, додайте 50 г сухих дріжджів і залийте водою. Залиште суміш постояти протягом 7 днів під сонячними променями. Після цього щедро полийте ожину та інші ягідні кущі. Перегній, пташиний послід або розведений гній. Ці добрива застосовуються на ділянках росту ожини у кількості 1 кг на 1 м². Дріжджі. Додавання дріжджів сприяє утриманню ягід на кущах і підвищує урожайність. Розчиніть 100 г дріжджів у 10 л теплої води та підливайте по 2 л розчину під кожен кущ. Гранульований кінський гній. Це добриво робить ягоди солодшими та більшими, а також сприяє прискоренню дозрівання. Поблизу кожного куща зробіть невелику ямку глибиною 20 см і додайте по 1 столовій ложці добрива. Зола. Вона допомагає нормалізувати кислотність ґрунту, живить рослини калієм і підвищує їх імунітет. Розчиніть 1 столову ложку попелу у 10 л води. Підливайте цей розчин під корінь ожини під час сухої погоди.

Рекомендується чергувати органічні засоби підживлення, щоб уникнути перенасичення ґрунту. Кожного сезону варто змінювати тип добрива для забезпечення різноманіття підживлення рослин.

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