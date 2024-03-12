Сім важливих правил догляду за малиною від досвідчених городників

Природа дарує нам багато прекрасних рослин, серед яких особливе місце займає малина - ніжна, але водночас вимоглива культура. Щоб забезпечити їй належний догляд і високий врожай, треба дотримуватися семи важливих правил.

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За даними видання sad-ogorod.in.ua, для посадки кущів малини вибирайте правильне місце. Малина любить світле місце, але не терпить прямого сонячного проміння впродовж усього дня. Оптимальною буде легка півтінь або розташування під деревами, які забезпечують захист від спеки.

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Не забувайте про проріджування. В червні, коли малина тільки починає формувати ягоди, видаліть надлишкові пагони, залишивши лише два сильніших і здоровіших на кожному кущі.

У середині липня обріжте верхівки кущів на 10-15 см. Це допоможе регулювати ріст рослин і стимулювати формування нових пагонів.

Ранньою весною під кожний кущ малини розподіліть по відру перегною. Це додасть життєвої сили рослинам і сприятиме їхньому здоров'ю.

Восени проведіть додаткове підживлення. Після вирізки стебел підсипте під кожний кущ ще пів відра перегною з додаванням суперфосфату.

Використовуйте підв'язки. Малина потребує підтримки, особливо під час плодоношення. Підв'яжіть стебла до шпалери, щоб уникнути ламання пагонів.

Обирайте здорові сорти. При посадці вибирайте тільки місцеві сорти малини, які пристосовані до місцевих умов і мають високу стійкість до хвороб.

Дотримуючись цих простих, але важливих правил, ви забезпечите собі великий та смачний врожай малини у вашому саду.

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