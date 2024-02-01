Як зробити зів‘явшу зелень хрумкою: лайфхак від шеф-кухаря

Зима – це час, коли свіжа зелень та зелені овочі, такі як капуста, можуть бути не такими свіжими, як улітку. Це пов’язано з тим, що вони транспортуються на великі відстані та зберігаються в холодильниках. Але є кілька простих методів, які допоможуть зберегти свіжість зелені.

Про це пише Shuba.

Щоб зберегти свіжість зелені та зелених овочів, можна використовувати такі методи:

Вирощування мікрозелені вдома.Мікрозелень – це паростки овочів, які мають високу поживну цінність. Їх можна вирощувати вдома з насіння, наприклад, гарбуза.

Заморожування зелені.Заморожування – це один із найпростіших способів зберегти свіжість зелені. Щоб зелень не потемніла при заморожуванні, її слід бланшувати. Для цього потрібно опустити зелень у киплячу воду на 1-2 хвилини, а потім відразу ж занурити в холодну воду.

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Якщо ви принесли додому зелень, яка вже почала в’янути, її можна відновити, використовуючи наступний метод:

Покладіть зелень у контейнер і залийте холодною водою. Додайте до води трохи льоду та солі. Сіль та лід вступають у реакцію, і температура води знижується. Закрийте контейнер і залиште на декілька годин.

Цей метод можна використовувати для відновлення свіжості листової зелені, капусти, моркви, кропу та петрушки.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно мити зелень, щоб не було піску.

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