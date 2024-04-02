Чому 'доброго ранку' правильно, а 'доброго дня' – ні: розказав професор Пономарів

Вітання – це неодмінна частина нашого життя. Ми вітаємося з друзями, знайомими, колегами та навіть з незнайомцями щодня.

В Україні існує багато способів привітатися, і вибір залежить від ситуації, часу доби та рівня офіційності. Професор Олександр Пономарів у блозі на BBC Україна розповів, як правильно вітатися.

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"Є офіційні формули: "доброго ранку!", "добрий день!", "добрий вечір!". Менш офіційні - "добридень!" і "добривечір!". Наша мова належить до тих, які у формулах вітання мають слова і ранок, і день, і вечір. Так само у білорусів, чехів, німців, росіян", – зауважив він.

За його словами, у деяких мовах відсутнє "ранкове вітання", для прикладу, у Польщі та Греції від ранку до вечора кажуть "добрий день", а увечері "добрий вечір".

Ось кілька порад професора Пономаріва, як правильно вітатися в Україні:

Вранці:

Доброго ранку! (Це найпоширеніше вітання вранці.)

Вдень:

Добрий день! (Це найпоширеніше вітання протягом дня.)

Як ся маєте? (Це більш офіційне вітання, яке можна використовувати, щоб запитати про самопочуття людини.)

Ввечері:

Добрий вечір! (Це найпоширеніше вітання ввечері.)На добраніч! (Це вітання використовується, коли ви прощаєтеся з кимось перед сном.)

Інші вітання:

Привіт! (Це неформальне вітання, яке можна використовувати з друзями та знайомими)

Слава Україні! (Це патріотичне вітання, яке стало популярним після Революції Гідності.) Героям слава! – відповідь на вітання "Слава Україні!".

Не рекомендується використовувати такі вітання:

Доброго дня! (Це калька з російської мови, яка не є правильною українською.)

Здоровенькі були! (Це застаріле вітання, яке рідко використовується в сучасній українській мові.)

У низці областей існує вітання "Слава Ісу!". У відповідь треба сказати "Слава на віки Богу!".

Нагадаємо, існують три питомі форми привітання, які часто вживають з помилками.

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