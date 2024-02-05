Припиніть казати "добрий ранок" і "доброго дня": Як правильно вітатися українською
Чимало людей не знають, як правильно вітатися українською мовою. Існують три питомі форми привітання, які часто вживають з помилками.
Про це розповіла засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемерис. На своїй сторінці в Instagram вона пояснила, які фрази правильно вживати під час зустрічі.
"Доброго ранку", "добрий день" та "добрий вечір" – це єдині правильні форми привітання", – наголосила Чемерис.
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Вона додала, що "добрий ранок", "доброго дня" та "доброго вечора" – помилкові вирази, невластиві українській мові. Їх доречно вживати лише з метою побажання: "бажаю доброго дня", або "бажаю доброго вечора".
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