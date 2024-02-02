ukr
Русский
Суспільство

Авраменко пояснив, що означають слова "либонь" та "знічев'я", та коли їх варто вживати

Анастасія Крищук

Авраменко пояснив, що означають слова 'либонь' та 'знічев'я', та коли їх варто вживати

В українській мові існує чимало колоритних слів. Однак деякі з них вживаються дедалі рідше.

Зокрема, це стосується слів "либонь" та "знічев'я". Мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1" пояснив значення цих слів.

"Либонь" – це те саме, що мабуть, можливо. От читаємо у Ліни Костенко: "Вже почалось мабуть майбутнє. Оце, либонь, вже почалось...", – зазначив він.

Читайте також: Мовознавець пояснив, як українською буде "краткость – сестра таланта"

Авраменко пояснив, що поетеса уникла тавтології, використавши слово "либонь".

"Знічев'я" – означає ні з того, ні з сього, без причини. Російською – "от нечего делать", – додав мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Суспільство