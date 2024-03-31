Замість звичайного "привіт": як гарно вітатись українською

Українська мова – це не лише "привіт". Вчимося вітатися по-різному! Використовуйте ці вітання, щоб ваша мова стала багатшою і цікавішою!

Відео дня

Українська мова багата на цікаві та оригінальні вітання. Навіщо обмежуватися лише одним "привіт", коли можна використовувати безліч інших, більш колоритних фраз?

Читайте також: Тернополянин змінив своє прізвище на найдовше в Україні: майже 50 символів

Ось кілька прикладів:

Доброго ранку! (не "добрий ранок")

(не "добрий ранок") Добридень! або Добрий день!

або Добривечір! або Добрий вечір!

або Здоров!

Здоров'ячка!

Здоровенькі були!

Здрастуй!

Здрастуйте!

Салют!

Уклін!

Моє шанування!

Пам'ятайте:

Не забувайте про ввічливість!

Звертайте увагу на контекст та ситуацію.

Використовуйте вітання, які підходять до конкретної людини.

Пропонуємо дізнатися, як українською мовою сказати "во что бы то ни стало" та "короче говоря".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!