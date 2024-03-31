ukr
русский
Суспільство

Замість звичайного "привіт": як гарно вітатись українською

Ігор Романько

Як вітатись українською мовою

Українська мова – це не лише "привіт". Вчимося вітатися по-різному! Використовуйте ці вітання, щоб ваша мова стала багатшою і цікавішою!

Українська мова багата на цікаві та оригінальні вітання. Навіщо обмежуватися лише одним "привіт", коли можна використовувати безліч інших, більш колоритних фраз?

Читайте також: Тернополянин змінив своє прізвище на найдовше в Україні: майже 50 символів

Ось кілька прикладів:

  • Доброго ранку! (не "добрий ранок")
  • Добридень! або Добрий день!
  • Добривечір! або Добрий вечір!
  • Здоров!
  • Здоров'ячка!
  • Здоровенькі були!
  • Здрастуй!
  • Здрастуйте!
  • Салют!
  • Уклін!
  • Моє шанування!

Пам'ятайте:

  • Не забувайте про ввічливість!
  • Звертайте увагу на контекст та ситуацію.
  • Використовуйте вітання, які підходять до конкретної людини.

Пропонуємо дізнатися, як українською мовою сказати "во что бы то ни стало" та "короче говоря".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

СуспільствоУкраїнська моваУкраїна