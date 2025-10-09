Найкращі друзі: топ порід собак, які привʼязуються до господаря

Якщо ви плануєте завести собаку, варто заздалегідь продумати, яку породу обрати — адже деякі тварини особливо сильно потребують уваги та постійного спілкування з людьми. Експерти назвали породи, які формують найглибший емоційний зв’язок із власниками.

Про це повідомляє видання Express. Серед них — угорська вижла, що відома своєю відданістю. Ці собаки спершу виводилися для роботи з мисливцями, тому звикли бути поруч із людиною і важко переносять самотність.

Лабрадори-ретривери — ще одна порода, яка не терпить ізоляції. Вони доброзичливі, ніжні та завжди прагнуть догодити господарю. Їхнє щастя — бути поруч із людиною, куди б вона не пішла.

Не менш відданими є бордер-колі — надзвичайно розумні й енергійні собаки. Вони настільки прив’язуються до своїх власників, що буквально супроводжують їх по всьому дому, потребуючи і фізичної, і розумової активності.

Мініатюрна мальтійська болонка обожнює, коли її беруть на руки, гладять і розмовляють із нею. Така собака важко переносить самотність і часто гавкає, якщо господаря немає вдома.

Дуже ніжною та чутливою породою є італійський хорт. Ці собаки не терплять самотності, завжди шукають тепло й затишок, часто влаштовуючись на колінах у господаря.

Навіть грізний на вигляд доберман насправді дуже чутливий і відданий. Він швидко прив’язується до своєї людини й важко переносить довгу розлуку.

Мопси — справжні "липучки". Їм необхідна постійна увага, і вони можуть переживати стрес, коли залишаються самі.

Нарешті, навіть величезні німецькі доги, попри свій розмір і силу, виявляються напрочуд ніжними й емоційними. Вони прагнуть бути поруч із господарем і потребують людського тепла не менше, ніж маленькі декоративні собаки.

