Як садити квасолю у відкритий грунт для багатого врожаю: секрети досвідчених городників

Квасоля – це не лише смачний та ситний продукт, але й цінне джерело білка, вітамінів та мінералів. Її можна їсти свіжою, заморожувати, консервувати та використовувати для приготування різних страв.

Видання politeka.net пише, що це невибаглива та корисна культура, яка з легкістю вирощується навіть на невеликій ділянці. Дотримуючись простих правил посадки та догляду, ви зможете отримати багатий урожай смачної та корисної квасолі.

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Перед посадкою квасолі:

Визначтеся з видом: Існує 5 основних видів квасолі: кущова, спаржева, декоративна, зернова та кучерява. Кожен вид має свої особливості та призначення.

Існує 5 основних видів квасолі: кущова, спаржева, декоративна, зернова та кучерява. Кожен вид має свої особливості та призначення. Переберіть насіння: Видаліть пошкоджені та неякісні екземпляри.

Видаліть пошкоджені та неякісні екземпляри. Замочіть насіння: Замочіть квасолю у воді на ніч. Це допоможе їй швидше прорости.

Замочіть квасолю у воді на ніч. Це допоможе їй швидше прорости. Підготуйте ґрунт: Виберіть родючий, пухкий ґрунт з хорошим дренажем. Додайте перегній або компост для збагачення ґрунту поживними речовинами.

Посадка квасолі:

Виберіть місце: Найкраще місце для посадки квасолі - це сонячна ділянка.

Найкраще місце для посадки квасолі - це сонячна ділянка. Зробіть лунки: Перекопайте грядку і зробіть лунки на відстані 15-20 см одна від одної.

Перекопайте грядку і зробіть лунки на відстані 15-20 см одна від одної. Внесіть добрива: Додайте до лунок перегній або компост.

Додайте до лунок перегній або компост. Посадіть насіння: Покладіть по 2-3 насіння в кожну лунку на глибину 3-4 см.

Покладіть по 2-3 насіння в кожну лунку на глибину 3-4 см. Засипте лунки: Засипте лунки землею та розрівняйте грядку.

Засипте лунки землею та розрівняйте грядку. Підготуйте опору: Якщо ви садите кучеряву квасолю, встановіть поруч опору (сітку, шпалери).

Догляд за квасолею:

Полив: Регулярно поливайте квасолю, особливо в спекотну та суху погоду.

Регулярно поливайте квасолю, особливо в спекотну та суху погоду. Прополка: Своєчасно видаляйте бур'яни, щоб вони не забирали поживні речовини у квасолі.

Своєчасно видаляйте бур'яни, щоб вони не забирали поживні речовини у квасолі. Підгодовування: Підгодовуйте квасолю 2-3 рази за сезон комплексним мінеральним добривом.

Підгодовуйте квасолю 2-3 рази за сезон комплексним мінеральним добривом. Захист від шкідників: Захищайте квасолю від шкідників (тля, павутинний кліщ) та хвороб (фузаріоз, антракоз).

Збір врожаю:

Спаржева квасоля: Збирайте стручки, коли вони досягнуть 10-15 см у довжину.

Збирайте стручки, коли вони досягнуть 10-15 см у довжину. Зернова квасоля: Збирайте боби, коли вони повністю дозріють і стануть сухими.

Збирайте боби, коли вони повністю дозріють і стануть сухими. Кущова квасоля: Збирайте зелені боби, коли вони набудуть соковитості.

Нагадаємо, ми вже писали, коли та як садити квасолю, щоб отримати хороший врожай.

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