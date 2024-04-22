Як не зменшити врожай: фахівці розповіли про 6 найпоширеніших помилок при посадці редису

Як правильно садити редис у відкритий ґрунт

Хочете виростити соковитий, хрусткий редис, але замість цього отримуєте дрібні, гіркі коренеплоди? Не поспішайте звинувачувати погоду або сорт! Можливо, ви просто робите деякі поширені помилки.

Дотримуйтесь цих простих правил, якими поділились на сайті news.blog.net.ua і ваш редис завжди буде смачним, соковитим і красивим.

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1. Рання посадка:

Редис любить тепло. Посадка при +5-7°C призведе до повільного проростання, слабких рослин і дрібних коренеплодів.

Рішення: садіть редис у теплиці або використовуйте плівку для нічного укриття.

2. Нестача сонця:

Редис - сонцелюб. У тіні він витягується, коренеплоди формуються неправильно, стають дрібними та некрасивими.

Вибирайте для посадки добре освітлені ділянки.

3. Важкий ґрунт:

У глиністому ґрунті редису не вистачає повітря, коренеплоди не ростуть, а пускають бадилля.

Кислий ґрунт також не підходить.

Вибирайте легкий ґрунт з нейтральним pH.

4. Надмірні добрива:

Свіжий гній або компост перед посадкою редису змушують його рости "в бадилля", а не в коренеплоди.

Вносьте органіку восени, а не навесні.

5. Неправильний полив:

Нестача вологи призводить до дрібних, подовжених коренеплодів.

Поливайте редис регулярно, особливо в спеку.

Використовуйте систему крапельного поливу або мульчування.

Поливайте ввечері теплою водою.

6. Густий посів:

Занадто густо посіяний редис буде дрібним через брак поживних речовин і вологи.

Ідеальна відстань між насінням - 3-5 см.

Прорідіть сходи, щоб кожній рослині вистачило місця.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно саджати та вирощувати редис.

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