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Голодна кутя на Святвечір перед Водохрещем: простий святковий рецепт

Билім Олена

Голодна кутя на Святвечір перед Водохрещем: простий святковий рецепт

Голодна кутя - це традиційна українська страва, яка готується напередодні Водохреща, яке цього року українців відзначатимуть 6 січня. Вона є символом посту, який триває до Водохреща.

Готується голодна кутя з пшениці, маку, родзинок, горіхів і меду. Пшениця у цій страві символізує життя, а мак й горіхи – добробут.

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Рецепт голодної куті

Готується голодна кутя просто: пшениця попередньо замочується на ніч, потім відварюється до готовності. Мак заливається окропом. Родзинки й горіхи промиваються і подрібнюються. Всі інгредієнти змішуються і заправляються медом.

Інгредієнти:

  • 250 г пшениці
  • 50 г маку
  • 50 г волоських горіхів
  • 50 г родзинок
  • 2 ст. л меду

Приготування:

  1. Пшеницю треба промити й замочити у холодній воді на три години. Потім її варять на невеликому вогні до готовності, аби стала м'якою.
  2. Мак треба залити окропом, через годину процідити й розтовкти у ступці.
  3. Родзинки промийте, горіхи очистьте та підсушіть в духовці, подрібніть ножем.
  4. У великій місткості змішайте кашу, родзинки, горіхи й мед. За бажанням, кутю можна залити узваром.

Голодна кутя подається на стіл увечері перед Водохрещем. За традицією, її їдять першою, щоб "наповнитися силою і здоров'ям на весь рік".

Що готують на Святвечір перед Йорданом 2024

На пісну вечерю зазвичай готують 7 страв (або іншу непарну кількість).

Зазвичай на йорданський Святвечір готують такі страви:

  • Кутя
  • Узвар
  • Пісний борщ
  • Гречані млинці
  • Пісні голубці
  • Вареники з капустою чи картоплею
  • Тушкована капуста
  • Салат з буряка та чорносливу
  • Запечені яблука
  • Вишневий кисіль

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