Голодна кутя на Святвечір перед Водохрещем: простий святковий рецепт
Голодна кутя - це традиційна українська страва, яка готується напередодні Водохреща, яке цього року українців відзначатимуть 6 січня. Вона є символом посту, який триває до Водохреща.
Готується голодна кутя з пшениці, маку, родзинок, горіхів і меду. Пшениця у цій страві символізує життя, а мак й горіхи – добробут.
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Рецепт голодної куті
Готується голодна кутя просто: пшениця попередньо замочується на ніч, потім відварюється до готовності. Мак заливається окропом. Родзинки й горіхи промиваються і подрібнюються. Всі інгредієнти змішуються і заправляються медом.
Інгредієнти:
- 250 г пшениці
- 50 г маку
- 50 г волоських горіхів
- 50 г родзинок
- 2 ст. л меду
Приготування:
- Пшеницю треба промити й замочити у холодній воді на три години. Потім її варять на невеликому вогні до готовності, аби стала м'якою.
- Мак треба залити окропом, через годину процідити й розтовкти у ступці.
- Родзинки промийте, горіхи очистьте та підсушіть в духовці, подрібніть ножем.
- У великій місткості змішайте кашу, родзинки, горіхи й мед. За бажанням, кутю можна залити узваром.
Голодна кутя подається на стіл увечері перед Водохрещем. За традицією, її їдять першою, щоб "наповнитися силою і здоров'ям на весь рік".
Що готують на Святвечір перед Йорданом 2024
На пісну вечерю зазвичай готують 7 страв (або іншу непарну кількість).
Зазвичай на йорданський Святвечір готують такі страви:
- Кутя
- Узвар
- Пісний борщ
- Гречані млинці
- Пісні голубці
- Вареники з капустою чи картоплею
- Тушкована капуста
- Салат з буряка та чорносливу
- Запечені яблука
- Вишневий кисіль
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