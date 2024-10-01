Робіть це правильно: 5 основних помилок при обрізанні винограду восени

Вирощування винограду – це складний і трудомісткий процес. Для отримання хорошого врожаю дуже важливо ретельно підготувати рослину до зимового періоду.

Розглянемо найбільш типові помилки, які допускають новачки в садівництві при осінній обрізці винограду. Про них розповідає команда UAportal спільно з ТСН.

1. Основна помилка, яку часто допускають садівники під час обрізки виноградної лози, – це уникнення підстригання верхніх частин рослини. Проте не варто боятися обрізати верхівки винограду, адже саме це сприяє появі свіжого листя. Якщо не обрізати верхню частину лози, вона почне тоншати, надмірно густіти, а нові пагони не будуть з'являтися. Для отримання хорошого врожаю рекомендується після завершення плодоношення видаляти від 50 до 90% листя.

2. Ще одна поширена помилка новачків у садівництві – це неправильний вибір пагонів для обрізки. Деякі вважають, що варто видаляти тільки старі пагони, залишаючи ті, які можуть ще дати врожай, інші ж роблять навпаки. Насправді необхідно обрізати всі пагони, що завершили плодоношення, оскільки наступного року від них уже не буде користі, незалежно від догляду. Також не варто залишати тонкі недозрілі пагони, які лише згущують зелену масу. Досвідчені садівники радять залишати лише штамб із товстих багаторічних гілок і дрібними відростками.

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3. Часто садівники сумніваються, чи варто залишати пеньки на гілках. Відповідь проста – це залежить від віку пагона. Якщо пагін зрілий, тоді пеньок залишати потрібно, але не більше ніж 1 см завдовжки. У всіх інших випадках пеньки не тільки можна, але й потрібно видаляти. Якщо лоза однорічна і щорічно висаджується заново, виноград обрізають повністю, щоб уникнути гниття на залишених "хвостиках".

4. Четверта помилка, яку часто роблять новачки у виноградарстві, полягає в неправильному виборі часу для обрізання виноградної лози. Найгіршими періодами для цієї процедури є весна та літо. Найкраще проводити обрізку пізньої осені, коли рослина вже завершила плодоношення і їй потрібно підготуватися до зимового періоду.

5. Залишення пасинків на виноградній лозі. Досвідчені садівники вважають їх "зайвим баластом", який не тільки ущільнює рослину, але й витрачає її поживні речовини. Їх не можна залишати на винограді. Пасинки слід обов'язково видаляти, щоб рослина могла спрямувати всі свої ресурси на дозрівання плодів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим підгодувати виноград у вересні, щоб був великий врожай.

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