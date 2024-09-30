Секрети осіннього підживлення дерев та кущів: як забезпечити вдалу зимівлю й рясне плодоношення

Коли приходять холоди, рослини зупиняють свій активний ріст і переходять у стан спокою. Тому їм необхідні добрива, які не стимулюють вегетаційні процеси.

В осінній період садові дерева та кущі також потребують підживлення, оскільки їх здатність поглинати з ґрунту необхідні елементи та вологу знижується. Використання добрив сприятиме накопиченню поживних речовин у кореневій системі, що забезпечить рослинам успішну зимівлю та щедрий урожай у наступному сезоні. Команда UAportal спільно з ТСН розповідають, які добрива є найкращими для осіннього підживлення саду.

Які добрива краще вибирати для дерев та кущів восени

Фосфорно-калійні добрива є ідеальним вибором для підживлення дерев, кущів, квітників, озимих та багаторічних рослин. Якщо ви застосовуєте готові добрива, важливо дотримуватись вказівок на упаковці. Ці добрива мають оптимальний склад для різних культур і сприяють накопиченню поживних речовин у коренях рослин.

є ідеальним вибором для підживлення дерев, кущів, квітників, озимих та багаторічних рослин. Якщо ви застосовуєте готові добрива, важливо дотримуватись вказівок на упаковці. Ці добрива мають оптимальний склад для різних культур і сприяють накопиченню поживних речовин у коренях рослин. Органічні добрива , такі як гній, пташиний послід, зола, перегній, компост або торф, не тільки забезпечують рослинам підживлення, але й сприяють покращенню структури ґрунту.

, такі як гній, пташиний послід, зола, перегній, компост або торф, не тільки забезпечують рослинам підживлення, але й сприяють покращенню структури ґрунту. Суперфосфатні добрива є відмінним вибором для підживлення ягідних кущів, оскільки вони сприяють розвитку молодих коренів завдяки наявності невеликої кількості азоту. Якщо ви вже вносили азотні добрива під кущі в літній період, тоді рекомендується використовувати калійно-фосфорні добрива, які не містять цього елемента.

Читайте також: Календар городника на осінь: коли і як сіяти озимий буряк, який сорт обрати

У якому вигляді найкраще вносити добрива восени

Підживлення плодових дерев рекомендується проводити в період з середини вересня до середини жовтня, супроводжуючи це поливом і обробкою ґрунту в пристовбурних кругах.

рекомендується проводити в період з середини вересня до середини жовтня, супроводжуючи це поливом і обробкою ґрунту в пристовбурних кругах. Аґрус і смородину підживлюють одноразово в кінці вересня, використовуючи як сухі, так і рідкі добрива. Що стосується малини , її слід удобрювати в середині жовтня, застосовуючи рідкі добрива або перегній.

підживлюють одноразово в кінці вересня, використовуючи як сухі, так і рідкі добрива. Що стосується , її слід удобрювати в середині жовтня, застосовуючи рідкі добрива або перегній. Багаторічні рослини та трояндові кущі також потребують підживлення в осінній період. У разі дощової погоди, необхідно внести калійно-фосфорні добрива в сухій формі під кожен кущ. Якщо осінь є сухою, рекомендується поливати рослини під корінь рідкими добривами, щоб забезпечити їм кращу засвоюваність поживних речовин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які дерева та кущі варто висадити перед зимовими холодами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!