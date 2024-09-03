Чим підгодувати виноград у вересні, щоб був великий врожай

Осіння пора – найкращий час для підживлення винограду. Саме восени рослина готується до зимівлі, накопичуючи необхідні поживні речовини. Правильне підживлення забезпечить здоров'я лози та гарантуватиме рясний урожай наступного року. Про це пише НП.

Чому осіннє підживлення так важливе?

Осіннє підживлення зміцнює кореневу систему, підвищує зимостійкість рослини та допомагає їй успішно перезимувати. Внесення добрив в осінній період забезпечує виноград необхідними елементами живлення для вегетації наступного року. Органічні добрива покращують структуру ґрунту, збільшують його родючість і вміст гумусу.

Які добрива використовувати?

Для осіннього підживлення винограду можна використовувати як органічні, так і мінеральні добрива.

Органічні добрива:

Попіл: Джерело калію, фосфору та мікроелементів. Можна вносити сухим або розчиненим у воді.

Джерело калію, фосфору та мікроелементів. Можна вносити сухим або розчиненим у воді.

Пташиний послід: Містить багато азоту. Перед застосуванням обов'язково розводити водою, щоб уникнути опіків.

Містить багато азоту. Перед застосуванням обов'язково розводити водою, щоб уникнути опіків.

Компост: Органічне добриво, що покращує структуру ґрунту та забезпечує рослину поживними речовинами.

Органічне добриво, що покращує структуру ґрунту та забезпечує рослину поживними речовинами. Мінеральні добрива:

Суперфосфат: Джерело фосфору, необхідного для розвитку кореневої системи.

Джерело фосфору, необхідного для розвитку кореневої системи. Калійна сіль: Забезпечує рослину калієм, який підвищує зимостійкість.

Забезпечує рослину калієм, який підвищує зимостійкість.

Сульфат калію: Джерело калію в легкозасвоюваній формі.

Джерело калію в легкозасвоюваній формі.

Фосфоритне борошно: Містить фосфор і кальцій.

Як правильно підгодовувати виноград восени?

Попіл: Розподілити по поверхні ґрунту навколо куща і перекопати. Або розчинити у воді і полити під корінь.

Розподілити по поверхні ґрунту навколо куща і перекопати. Або розчинити у воді і полити під корінь. Пташиний послід: Розвести водою і полити під корінь, уникаючи потрапляння на листя.

Розвести водою і полити під корінь, уникаючи потрапляння на листя. Мінеральні добрива: Розподілити гранульовані добрива по поверхні ґрунту і перекопати або розчинити у воді і полити під корінь.

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Важливі рекомендації:

Дотримуйтесь рекомендацій виробника добрив, щоб уникнути передозування. Після внесення добрив обов'язково полийте виноград. Для кращого засвоєння поживних речовин перекопайте ґрунт навколо куща. Щорічно чергуйте види добрив, щоб уникнути виснаження ґрунту.

Чому важливо підгодовувати виноград восени?

Осіннє підживлення – це інвестиція в майбутній урожай. Завдяки правильному догляду ваша виноградна лоза буде здоровою і плодоносною протягом багатьох років.

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