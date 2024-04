10 продуктів, які допоможуть вам схуднути без суворих дієт

Сідаєте на дієту? Не поспішайте відразу викидати з холодильника все "шкідливе"! Дізнайтесь про 10 продуктів, яких не варто уникати під час схуднення.

Дієтологи видання Eat This, Not That стверджують, що багато продуктів, які ми звикли вважати ворогами схуднення, насправді можуть бути нашими союзниками.

1. Вершкові продукти:

Замість того, щоб повністю відмовлятися від вершкових страв, спробуйте їх більш здорові версії: вівсянку, авокадо, вершкові супи з квасолею, хумус або легкий шпинатний соус.

Це допоможе вам не відчувати себе обділеними і не зриватися з дієти.

2. Легкі десерти:

Не солодкі, а саме легкі!

Включайте в свій раціон здорові десерти, які не викликають почуття провини.

Це допоможе вам задовольнити тягу до солодкого без шкоди для фігури.

3. Арахісова паста:

Вживайте її в помірних кількостях!

Арахісова паста багата на клітковину та рослинний білок, що дає відчуття ситості і допомагає уникати переїдання.

4. Картопля:

Ні, не картопля фрі!

Відварена картопля - це ситний продукт з низьким індексом глікемічного індексу, який допомагає контролювати апетит.

Її можна їсти в невеликих кількостях як джерело вуглеводів.

5. Гірка листова зелень:

Починайте свій прийом їжі з руколи, крес-салату або іншої гіркої зелені.

Це допоможе вам з'їсти менше їжі і покращити травлення.

6. Зелений чай:

Цей напій не лише зігріває, але й допомагає спалювати калорії і жир завдяки катехіну EGCG.

7. Жирна риба:

Лосось, сардини та інші жирні сорти риби багаті на білок і омега-3 жирні кислоти, які допомагають відчувати себе ситим, борються з запаленнями і сприяють схудненню.

8. Гострий червоний перець:

Додайте капсаїцин (гостроту) до своїх страв!

Він не лише робить їжу смачнішою, але й стимулює спалювання жиру, знижує апетит і допомагає боротися з вісцеральним жиром.

9. Гороховий протеїновий порошок:

Це джерело білка і клітковини, яке дає відчуття ситості, стабілізує рівень цукру в крові і допомагає схуднути.

10. Червона або фіолетова капуста:

Цей овоч не лише низькокалорійний, але й багатий на антиоксиданти, які борються з запаленнями.

А запалення, як відомо, ускладнює схуднення.

Пам'ятайте:

Немає універсальної дієти, яка підходить всім.

Експериментуйте, знаходьте продукти, які вам подобаються і підходять саме вам.

Слухайте своє тіло і не шкодуйте собі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

