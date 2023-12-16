Мовознавець пояснив різницю слів 'поверхневий' та 'поверховий': Не плутайте

Деякі люди можуть плутати слова "поверхневий" та "поверховий". Зокрема, коли йдеться про малу кількість знань у певній галузі.

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Відомий український вчитель Олександр Авраменко пояснив, яке з цих слів правильно використовувати у такому випадку. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Сьогодні поговоримо про слова, які часто плутають через їх схожість. Наприклад, коли ми говоримо про неглибокі знання, то правильно називати їх "поверхневими" чи "поверховими"? Звичайно ж "поверхові знання", – зазначив мовознавець.

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Авраменко зазначив, що прикметник "поверховий" має два значення. Перше – той, що стосується поверхів, наприклад, "восьмиповерховий".

Друге – неглибокий, той, що не стосується суті справи, наприклад, "поверхова рецензія" або "поверхові знання".

"А от "поверхневий" має значення "той, що розміщується на поверхні або недалеко від неї". Наприклад, "поверхневий обробіток ґрунту", – додав мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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