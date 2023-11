Під час копання картоплі у Шотландії хлопчик знайшов ''шедевр єгипетської скульптури'' віком 4000 років (фото)

Археологи в Шотландії, можливо, нарешті розгадали таємницю того, як давньоєгипетські артефакти, які були розкопані на території школи між 1952 і 1984 роками, були там поховані.

Шотландський школяр, який копав картоплю як покарання, виявив давньоєгипетську статую — першу в колекції давньоєгипетських скульптур і артефактів, похованих на території його школи. Тепер дослідники нарешті з’ясували, як артефакти потрапили на Британські острови, повідомляється в журналі Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland.

У 1952 році 14-річний хлопчик Іан Макдональд копав картоплю на території Melville House, величної будівлі в окрузі Файф, коли він наткнувся на щось тверде. Він викопати його і виявив, що це бронзова статуетка бика Апіса, священного тварини в давньоєгипетській релігії.

Макдональд відніс статуетку вчителю, який, у свою чергу, повідомив про знахідку місцевому археологу. Археолог ідентифікував статуетку як давньоєгипетську та повідомив про це Міністерству культури Шотландії.

Протягом наступних 32 років на території Melville House було знайдено ще 17 давньоєгипетських артефактів, включаючи голову статуї, висічену з червоного пісковика, яку куратор Національних музеїв Шотландії Маргарет Мейтленд описала як "шедевр єгипетської скульптури".

Всі артефакти були датовані між 1069 р. до н.е. і 30 р. до н.е., тобто до того, як римляни захопили Єгипет як провінцію.

Вчені довгий час не могли зрозуміти, як давньоєгипетські артефакти потрапили до Шотландії. Тепер, після нової розкопки, дослідники вважають, що їх привіз Олександр Леслі-Мелвілл, титул якого був лорд Балгоні — молодий спадкоємець Melville House, який подорожував до Єгипту в 1856 році і помер через рік після свого повернення до Великобританії.

Бальгоні, можливо, придбав колекцію під час своїх подорожей, оскільки в цей період консули та антикварі часто продавали стародавні артефакти іноземцям. Після смерті Балгоні члени сім’ї, ймовірно, перенесли об’єкти до господарської будівлі, яку пізніше знесли, і забули про них.

