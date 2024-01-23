Вейп не допоможе: Лікарі назвали єдиний спосіб позбутись звички палити цигарки

Нікотин – це високозалежна речовина, яка може завдати серйозної шкоди здоров'ю. Якщо ви вирішили позбутися цієї залежності, важливо дотримуватися деяких простих рекомендацій.

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Про це пише РадіоТрек. Пам'ятайте, що відмова від нікотинової залежності – це складний процес, але він того вартий. Ваше здоров'я та життя того варті.

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Замініть стару звичку новою

Один із найефективніших способів позбутися нікотинової залежності - це замінити стару звичку новою, більш безпечною. Наприклад, ви можете почати жувати жуйку, пити багато води або займатися спортом.

Змініть розпорядок дня

Паління – це повторювана дія, яку курці повторюють знову і знову. Щоб легше позбутися цієї звички, важливо дати шанс мозку запрацювати за новими алгоритмами. Наприклад, ви можете змінити свій розпорядок дня, маршрут від дому до роботи та навпаки.

Попрацюйте з тривожністю

Нікотин має заспокійливу дію, тому при відмові від куріння багато людей відчувають тривогу. Щоб впоратися з цим, важливо попрацювати з власною тривожністю. Здолати тривогу допоможе спілкування з близькими чи друзями.

Використовуйте спеціальні засоби

Спеціальні пластирі та спреї для людей, які хочуть позбутися нікотинової залежності, можуть бути досить ефективними. Однак перед їх застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

Не займайтеся самолікуванням

Повідомлення про здоров'я мають суто рекомендаційний характер. У випадку виникнення проблем звертайтеся до лікаря. Не займайтеся самолікуванням.

Ось кілька додаткових порад, які можуть допомогти вам позбутися нікотинової залежності:

Знайдіть підтримку у близьких або друзів.

Приєднуйтесь до групи підтримки для людей, які хочуть позбутися нікотинової залежності.

Читайте книги та статті про відмову від куріння.

Переглядайте відео про те, як люди успішно позбулися цієї залежності.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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