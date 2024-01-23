Вейп не допоможе: Лікарі назвали єдиний спосіб позбутись звички палити цигарки
Нікотин – це високозалежна речовина, яка може завдати серйозної шкоди здоров'ю. Якщо ви вирішили позбутися цієї залежності, важливо дотримуватися деяких простих рекомендацій.
Про це пише РадіоТрек. Пам'ятайте, що відмова від нікотинової залежності – це складний процес, але він того вартий. Ваше здоров'я та життя того варті.
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Замініть стару звичку новою
Один із найефективніших способів позбутися нікотинової залежності - це замінити стару звичку новою, більш безпечною. Наприклад, ви можете почати жувати жуйку, пити багато води або займатися спортом.
Змініть розпорядок дня
Паління – це повторювана дія, яку курці повторюють знову і знову. Щоб легше позбутися цієї звички, важливо дати шанс мозку запрацювати за новими алгоритмами. Наприклад, ви можете змінити свій розпорядок дня, маршрут від дому до роботи та навпаки.
Попрацюйте з тривожністю
Нікотин має заспокійливу дію, тому при відмові від куріння багато людей відчувають тривогу. Щоб впоратися з цим, важливо попрацювати з власною тривожністю. Здолати тривогу допоможе спілкування з близькими чи друзями.
Використовуйте спеціальні засоби
Спеціальні пластирі та спреї для людей, які хочуть позбутися нікотинової залежності, можуть бути досить ефективними. Однак перед їх застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.
Не займайтеся самолікуванням
Повідомлення про здоров'я мають суто рекомендаційний характер. У випадку виникнення проблем звертайтеся до лікаря. Не займайтеся самолікуванням.
Ось кілька додаткових порад, які можуть допомогти вам позбутися нікотинової залежності:
- Знайдіть підтримку у близьких або друзів.
- Приєднуйтесь до групи підтримки для людей, які хочуть позбутися нікотинової залежності.
- Читайте книги та статті про відмову від куріння.
- Переглядайте відео про те, як люди успішно позбулися цієї залежності.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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