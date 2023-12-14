Дослідники назвали 'найкорисніший сніданок у світі', що гарантує довголіття

Дослідник довголіття Ден Бюттнер виявив "найздоровіший сніданок у світі" в відокремленому куточку Нікойї, розташованому в Коста-Ріці. За його словами, цей сніданок є секретом довголіття місцевих жителів, які сягають столітнього віку.

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Щодня жителі Нікойї прокидаються о 04:00, щоб приготувати цей особливий сніданок. Вони використовують глиняні печі, розпалюють дрова і виготовляють коржики з кукурудзяного тіста, змішаного з деревною золою, повідомляє CNBC.

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Ці коржі готуються на гарячих глиняних тарілках. Крім цього, вони повільно варять чорну квасолю з цибулею, червоним перцем та місцевими травами, додаючи до цього рис.

Кукурудзяні коржики

Ключовим елементом цього сніданку є кукурудзяні коржики, які є відмінним джерелом цільнозернових складних вуглеводів з низьким глікемічним індексом. Деревна зола, додана в тісто, руйнує клітинні стінки кукурудзи, що робить ніацин, важливий вітамін B, доступнішим для організму. Крім того, амінокислоти звільняються для кращого засвоєння організмом.

Чорна квасоля

Чорна квасоля, приготовлена в цьому сніданку, містить антоціани, аналогічні тим, що містяться в чорниці, що мають антиоксидантні властивості. Ці речовини допомагають очистити товсту кишку, знизити кров'яний тиск, регулювати рівень інсуліну і багаті на фолати, такі як калій і вітаміни групи B.

Рис

Комбінація чорної квасолі та рису створює повноцінний білок, надаючи організму всі необхідні амінокислоти.

Дослідник Ден Бюттнер стверджує, що ця унікальна комбінація продуктів може відігравати ключову роль у довголітті та здоров'ї місцевих жителів Нікойї, а також надати цінні уроки для тих, хто прагне здорового способу життя.

"Цей сніданок містить усі необхідні поживні речовини, необхідні для здоров'я та довголіття", – говорить Бюттнер. "Він багатий на складні вуглеводи, білок, антиоксиданти та інші корисні речовини".

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